Глубоководное спа: ученые впервые засняли как моются горбатые киты (видео)

Исследователям удалось заснять увлекательный момент, как горбачи "чистят перышки" на морском дне.

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Горбатые киты являются видом морских млекопитающих семейства полосатиковых китов. Ученым многое известно об этих удивительных обитателя океана, однако ранее им никогда не удавалось запечатлеть причудливые спа-процедуры горбачей, пишет IFLScience.

На этот раз ученым удалось застать горбатых китов за увлекательным занятием, когда они катались по песку на морском дне. Отметим, что ранее исследователям не доводилось наблюдать подобное поведение горбачей, однако они полагают, что таким образом великаны подводного мира следят за гигиеной.

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Исследователи считают, что горбатые киты таким причудливым образом пытаются удалить со своего массивного тела омертвевшие клетки кожи.

Ученые теперь предполагают, что время от времени горбатые киты заплывают в подходящие для этой цели районы во время своего путешествия на юг в более прохладные воды во время своей миграции.

Удивительные кадры китового спа были сняты в заливе Голд-Кост на юго-востоке Квинсленда (Австралия) с помощью специальных камер на присосках. На кадрах видно, как киты заплыли в бухту и используют мелкий песок, чтобы удалить со своего тела ракушки и экзопаразитов.

Отметим, что взрослые особи горбатых китов достигают 13-16 метров в зависимости от пола, а их вес порой может достигать 30 000 килограмм.

Ранее Фокус писал о том, что закрывают только один глаз. Ученые рассказали где, как и сколько спят киты в океане.