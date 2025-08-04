Ученые изучали рацион дельфинов, но случайно засняли ангела: этих акул редко видели в толще воды

В рамках проекта “Исследование рациона дельфинов” ученые неожиданно засняли одну из самых редких акул в мире. Акулы-ангелы уже известны науке, однако они находятся под угрозой исчезновения, а потому их редко удается наблюдать.

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Исследователи из Фонда дикой природы Южного и Западного Уэльса установили камеры в заливе Кардиган в рамках проекта "Исследование рациона дельфинов". Цель проекта заключалась в том, чтобы узнать больше о рационе дельфинов в заливе, а также разнообразии морской среды в целом. Однако ученым повезло: камера запечатлела находящуюся под угрозой исчезновения акулу-ангела (Squatina squatina), одного из самых редких видов акул в мире, пишет IFLScience.

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Одна из редких акул в мире

По словам менеджера по сохранению морской среды и исследованиям, доктора Сары Перри, они с командой были в восторге от возможности запечатлеть акулу-ангела в заливе Кардиган. Отметим, что до начала проекта этот редкий вид акул не замечали в заливе Кардиган с 2021 года.

Впрочем, ученые считают неудивительным, что прошло так много времени с тех пор, как акул-ангелов видели здесь в последний раз. Дело в том, что исторический ареал обитания акул-ангелов был довольно впечатляющим, простираясь вдоль побережья нескольких европейских стран, а также некоторых стран Северной Африки.

Ранее обнаружить акулу-ангела вдоль побережья Уэльса – или любой другой части побережья Великобритании – было не таким уж и ярким событием. По крайней мере, так было в 20 веке. В настоящее время акулы-ангелы считаются находящимися под угрозой: численность популяции акул-ангелов сократилась минимум на 80% примерно за последние 45 лет.

Почему акулы-ангелы встречаются так редко

По словам исследователей, основной причиной сокращения популяции стала деградация среды обитания в результате донного траления. Дело в том, что акулы-ангелы живут и кормятся на морском дне, что делает их особенно уязвимыми. Еще одной причиной являет медленная скорость размножения, что в сочетании приводит к вымиранию вида.

Ученые отмечают, что донное траление является проблемой не только для акул-ангелов, но и множества других видов: от скатов до головоногих моллюсков, большинству видов, живущих на океаническом дне, приходится скрываться от металла и канатов траулеров.

По словам Тоби Ноулана, эта проблема актуальна для всего Мирового океана, в том числе и многих охраняемых территорий. Ученые также отмечают, что сам процесс донного траления, по сути, можно сопоставить со сносом бульдозером древнего леса или тропических лесов Амазонки.

Отметим, что наблюдение вымирающей акулы-ангела произошло в критический момент, когда британское правительство рассматривает введение запрета на донное траление в морских охраняемых районах.

Ранее Фокус писал о том, что акулы странным образом эксплуатируют скатов против их воли: что происходит в океане.