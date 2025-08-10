Почему у белых акул темная спина: названа интересная причина (фото)

Белые акулы, несмотря на свое название, не полностью белые. Такой цвет имеет только нижняя часть их тела. Природа подарила белым акулам способность оставаться практически незаметными из-за такого окраса.

Белые акулы – это знаменитые морские хищники и одни из самых больших рыб на нашей планете. Они достигают размера 4,5- 4,8 метра, но иногда имеет длину и более 5 метров. Но большая часть белых акул имеет серый цвет, в то время как толок брюхо имеет белый цвет. Считается, что именно поэтому акулы получили такое название. Но почему у белых акул белое брюхо? Оказывается, это отличное средство маскировки, которое позволяет морским хищникам оставаться практически незамеченными в воде для своих жертв, пишет IFLScience.

По словам ученых из Музея естественной истории Великобритании, белое брюхо белой акулы в сочетании с серым окрасом верхней ее части является отличным средством маскировки. Эта маскировка помогает белым акулам скрываться от своих жертв в толще воды независимо от того, смотрят ли жертвы на акулу сверху или снизу.

Такая пигментация кожи, когда сверху находится темная часть, а снизу светлая, называется контртенью, и это способ использовать естественную игру света и тени, чтобы сделать акулу практически незаметной. Если смотреть сверху, то темная тень растворяется в толще воды, а если смотреть снизу, то силуэт акулы едва заметен на фоне солнечного света, падающего вниз. Ученые говорят, что игра света и тени позволяет белой акуле превращаться в плоский объект, который практически невидим в воде.

Белые акулы – это знаменитые морские хищники и одни из самых больших рыб на нашей планете Фото: wikipedia

Другими словами, если смотреть на акулу при естественном освещении, она, как правило, светлее сверху и темнее снизу. Таким образом, будучи темнее сверху и светлее снизу, окраска акулы как бы нейтрализует естественный свет, что значительно затрудняет определение ее точного местоположения.

Но оказывается, то белые акулы также могут менять окраску в режиме реального времени. Это обнаружили ученые из Университета штата Мичиган. Исследователи выяснили, что белые акулы под воздействием гормонов, таких как адреналин, могут достаточно быстро менять свою окраску, чтобы оставаться еще более незаметными для потенциальной добычи. То есть акулу могут становиться либо темнее, либо светлее, в зависимости от ситуации.

