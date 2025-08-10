Физик засунул голову в ускоритель частиц, получил смертельную дозу радиации и выжил (фото)

В 1978 году советский физик Анатолий Бугорский случайно засунул голову в высокоэнергетический протонный ускоритель и выжил. После того, как пучок протонов пробил его череп и вышел чуть ниже носа, физик закончил свой рабочий день и отправился домой ждать смерти.

Физики сталкивают в укорителях частиц протоны, чтобы увидеть, что их этого получится. Такие эксперименты помогают найти доказательства существования частиц и процессов, предсказываемых Стандартной моделью физики элементарных частиц и изучать условия ранней Вселенной. Но ускорители частиц не совсем безопасны, ведь столкновение частиц происходит почти со скоростью света и при очень высокой энергии. В то же время ускорители частиц остаются безопасными для всех, кто не помещает свое тело внутрь ускорителя во время его работы. 13 июля 1978 года советский физик Анатолия Бугорский засунул голову в ускоритель частиц и через нее прошел высокоэнергетический пучок протонов, который должен был убить ученого, но это не произошло. Бугорскому сейчас 83 года и он до сих пор жив несмотря на то, что получил смертельную дозу радиации, пишет IFLScienсe.

Бугорский работал в Институте физики высоких энергий в городе Протвино Московской области и осматривал оборудование, которое вышло из строя во время аварии крупнейшего советского ускорителя частиц У-70. Физики не знал, что несколько предохранительных механизмов также вышли из строя, и когда он наклонился, чтобы лучше рассмотреть, что произошло, то высокоэнергетический пучок протонов прошел сквозь его затылок почти со скоростью света, и вышел чуть ниже носа.

Сначала Бугорский не почувствовал боли, но он понял, что произошло, когда увидел очень яркую вспышку света и осознал всю серьезность ситуации. В тот момент ученый никому не рассказал, что произошло, закончил работу и отправился домой. Физик считал, что он скорее всего умрет после такого события.

Ученый получил дозу радиации на уровне 200 000 – 300 000 рентген, а такая доза является смертельной для человека. Ночью лицо ученого распухло и утром его доставили в больницу, чтобы скорее наблюдать за тем, как Бугорский умрет, а не для спасения.

В течение следующих нескольких дней кожа вокруг входного и выходного отверстий слезла, обнажив чистый прожженный путь сквозь кожу, череп и мозг. Оказалось, что пучок протонов прожег костную и мозговую ткани, оставив левую половину лица Бугорского полностью парализованной. Но ученый не умер. Что еще более странно, с возрастом правая сторона его головы проявляла признаки старения, в то время как левая сторона старела меньше.

Поразительно, но, хотя пучок протонов пронзил мозг физика, его интеллектуальные способности практически не пострадали. Бугорский продолжил работу в Институте физики высоких энергий физиком и защитил докторскую диссертацию.

В течение следующих нескольких десятилетий у него случались судороги, но он продолжал работать. В течение многих лет после несчастного случая Бугорский не мог никому рассказать о нем из-за царящей в СССР секретности. Но после распада Советского Союза физик рассказал о том, что произошло.

