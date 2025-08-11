Астрономы выяснили, почему первые звезды не оставили никаких следов во Вселенной

Исследование предполагает, что первые звезды, возникшие более 13 млрд лет назад, были намного меньше, чем считали ученые. Это может объяснить то, что признаки их существования не могут найти астрономы.

Ученые с помощью моделирования, основанного на данных наблюдений за ранней Вселенной, выяснили, что первые звезды имели сложную историю. Исследование, опубликованное в журнале Astrophysical Journal Letters, предполагает, что эти звезды родились внутри огромных газовых облаков, наполненных турбулентностью. При этом они были намного меньше, чем предполагают текущие модели и это может объяснить, почему они не оставили никаких следов, пишет Live Science.

Астрономы получили новое представление о самых первых звездах, благодаря моделированию условий в космосе, существовавших через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, произошедшего 13,8 млрд лет назад.

Учитывая огромные масштабы Вселенной, моделирование было сосредоточено на одной области. Этот плотный участок называется минигало темной материи и его масса в 10 млн раз больше массы Солнца. Напоминаем, что темная материя составляет большую часть Вселенной, но не взаимодействует со светом и ее нельзя обнаружить с помощью телескопов. Но о существовании темной материи астрономы знают благодаря ее гравитационному влиянию на другие объекты.

Ученые изучили движение частиц газа в относительно небольших областях пространства внутри гало, каждая из которых имеет диаметр примерно три световых года. Моделирование показало, что минигало темной материи притягивает газ с помощью гравитации и создает сильную турбулентность, а также приводить к повышению плотности газовых облаков. Астрономы считают, что в таких условиях появились первые звезды.

Авторы исследования говорят, что первые звезды сыграли решающую роль в формировании самых ранних галактик, которые в конечном итоге стали основой для появления таких галактик, как наш Млечный Путь.

Моделирование показало, что газы в облаках скапливались в комки, а затем облака распадались на отдельные участки, где происходило образование звезд. Ученые пришли к выводу, что турбулентная среда внутри газовых облаков позволяла создать звезды, масса которых была примерно в 8 раз больше массы Солнца. Но прошлые модели показывали, что первые звезды были примерно в 100 раз массивнее Солнца. Это значит, что первые звезды могли появиться не отдельно, а в составе звездных скоплений, говорят астрономы.

Если бы первые звезды имели массу в 100 раз большую, чем у Солнца, то после того, как они взорвались сверхновой в конце своей жизни, они бы наполнили космос химическими элементами, которые бы стали основой для следующего поколения звезд. Но в более поздних звездах астрономы не обнаружили никаких химических следов гигантских звезд. Это значит, что первые звезды, возможно, действительно были меньше, говорят ученые. Таким образом после своей смерти они не оставили заметных следов, которые бы могли обнаружить астрономы.

Ученые продолжат свое исследование, чтобы уточнить полученные данные.

