Міст завдовжки 1 млн світлових років: астрономи побачили переміщення зірок між галактиками (фото)

Астрономи вперше виявили міст із зірок такого величезного розміру в скупченні галактик, яке розташоване в локальному Всесвіті.

Астрономи виявили дві масивні галактики, які перебувають у процесі злиття і розташовані на відстані 700 млн світлових років від Землі. Це вважається локальним Всесвітом. Науковці вперше побачили в цій ділянці космосу, як потік зірок з однієї галактики переміщується в іншу. Для цього використовували телескоп у Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо в Чилі. Дослідження опубліковано в The Astrophysical Journal, пише Space.

Астрономи провели спостереження за скупченням галактик Abell 3667 і виявили своєрідний міст із зірок завдовжки приблизно 1 мільйон світлових років, що з'єднує дві найяскравіші галактики скупчення.

Автори дослідження вважають, що це скупчення виникло внаслідок злиття двох менших скупчень галактик, яке почалося приблизно 1 млрд років тому. У кожного з двох скупчень була своя головна центральна галактика. Злиття цих двох галактик триває, що дає змогу зрозуміти історію формування Abell 3667 і потужні гравітаційні сили, що діють там.

За словами вчених, вони вперше виявили міст із зірок такого величезного розміру в скупченні галактик, яке розташоване в локальному Всесвіті.

У верхній частині мосту розташована лінзоподібна галактика IC 4965, а також невелика група галактик, які всі приєднуються до скупчення галактик. У нижній частині мосту розташована так звана галактика-медуза JO171. Такі галактик мають схожі на щупальця потоки газу.

Учені кажуть, що зірки виходять із JO171 і потрапляють в IC 4965. При цьому у першої галактики відбувається втрата міжзоряного газу, що зупиняє процес створення нових зірок.

Цей міст також може допомогти вченим вивчити темну матерію. Це невидима субстанція, яка, як вважається, становить приблизно 80% маси Всесвіту. Оскільки світло зірок, що складають міст, має тенденцію слідувати тим самим шляхом, що й темна матерія, він дає непрямий спосіб нанести на карту її розподіл, кажуть астрономи.

