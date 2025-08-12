В ранней Вселенной обнаружили галактику "Космический виноград": почему это важно (фото)

Эта галактика сформировалась всего через 930 млн лет после Большого взрыва. Это открытие меняет понимание роста ранних галактик.

В далекой галактике астрономы обнаружили 15 плотных скоплений звездообразования, которые расположены, как гроздь винограда. Это количество превышает то, что астрономы считали возможным для галактики из ранней Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Астрономы считают, что галактика, получившая прозвище "Космический виноград", сформировалась всего через 930 млн лет после Большого взрыва. Астрономы выяснили, что во вращающемся диске галактики находится по меньшей мере 15 массивных скоплений звездообразования, которые образуют нечто похожее на гроздь ярко-фиолетового винограда в космосе.

Галактика была обнаружена с помощью космического телескопа Уэбб и радиотелескопа ALMA. Астрономы использовали метод гравитационного линзирования, при котором галактика, расположенная ближе к нам, в данном случае RXCJ0600-2007, служит увеличительным стеклом для более далеких объектов.

Беспрецедентные наблюдения с высоким разрешением раскрыли структуру далекой галактики в ранней Вселенной, состоящей из более чем 15 компактных скоплений звездообразования, расположенных подобно грозди винограда Фото: space.com

Авторы исследования смогли изучить внутреннюю структуру далекой галактики "Космический виноград" с беспрецедентным разрешением. Предыдущие изображения галактики, полученные с помощью космического телескопа Хаббл, предполагали наличие гладкого вращающегося диска. Но новые изображения позволили обнаружить нечто более интересное. Астрономы получили самое детальное изображение внутренней структуры галактики и массивных скоплений плотного газа, которые способствуют образованию звезд.

По словам ученых, наблюдение показало, что в некоторых ранних галактиках доминируют несколько массивных, плотных, компактных звездных скоплений, а не одно равномерное распределение звезд.

Это открытие меняет понимание роста ранних галактик, ведь ученые впервые обнаружили четкую связь между небольшими внутренними структурами галактики, в данном случае массивными скоплениями звездообразования, и ее общим вращением. Это говорит о том, что многие, казалось бы, гладкие галактики, наблюдавшиеся ранее, на самом деле могут быть заполнены подобными скрытыми скоплениями.

