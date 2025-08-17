Астрономи виявили новий яскравий об'єкт у глибокому космосі: що це поки що невідомо (фото)

Вчені не можуть віднести виявлений об'єкт на відстані 11 млн світлових років від нас до жодної категорії астрономічний об'єктів. Хоча цей дуже яскравий об'єкт може бути просто космічною аномалією.

Астрономи вважають, що вони виявили невідомий тип астрономічних об'єктів, який розташований у галактиці NGC 4945, розташованій за 11 млн світлових років від нас. Його можна побачити поки що тільки в міліметровому радіодіапазоні і його виявив радіотелескоп ALMA. Вчені ніколи не бачили нічого схожого раніше. Можливо, абсолютно новий космічний об'єкт, який отримав назву Punctum і він є потужним джерелом випромінювання. Астрономи поки що не знають, що це таке, але відомо, що цей об'єкт є компактним, має напрочуд структуроване магнітне поле і випускає величезну кількість енергії. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Об'єкт Punctum, який може бути новим класом астрономічних об'єктів, не можна побачити в оптичному або рентгенівському діапазоні, а тільки в міліметровому радіодіапазоні. Це тільки посилює загадкову природу цього об'єкта.

Астрономи з'ясували, що Punctum є надзвичайно яскравим об'єктом. Він у 10 000-100 000 разів яскравіший за звичайні магнетри (нейтронні зірки з найсильнішим магнітним полем), приблизно в 100 разів яскравіший за мікроквазари (їх створюють надмасивні чорні діри) та приблизно в 10-100 разів яскравіший за будь-яку відому наднову (вибух зірки, яка закінчила своє життя).

Дослідження показує, що це не тимчасове явище, а об'єкт, який постійно існує. Вчені вважають, що, судячи зі ступеня поляризації світла Punctum, об'єкт має добре структуроване магнітне поле. Об'єкти із сильною поляризацією світла зазвичай компактні, оскільки більші об'єкти мають хаотичні магнітні поля, які нейтралізують будь-яку поляризацію світла.

Зображення галактики NGC 4945, отримане за допомогою радіотелескопа ALMA. У центрі показано компактний загадковий об'єкт під назвою Punctum Фото: space.com

Можливо, випромінювання виходить від магнетара, але такі зірки зазвичай більш тьмяні в міліметровому діапазоні довжин хвиль. Залишки наднових (те, що залишається від зірки, що вибухнула, і перетворюється на туманність) також яскраво світять у міліметровому діапазоні. Але залишки наднових великі, Punctum є невеликим компактним об'єктом, як вважають учені.

Автори дослідження кажуть, що цей об'єкт не вписується в жодну з відомих категорій астрономічних об'єктів. Нічого подібного астрономи раніше не бачили.

Водночас, астрономи вважають, що Punctum може бути просто аномалією. Тобто це екстремальна версія відомого об'єкта, наприклад, магнетара або залишку наднової. Але поки що це лише здогадки, не підкріплені доказами. Цілком можливо, що Punctum дійсно є першим представником нового типу астрономічних об'єктів, яких раніше не бачили.

Тепер астрономи хочуть вивчити цей об'єкт за допомогою інфрачервоного космічного телескопа Вебб, який може допомогти визначити, що з себе представляє Punctum.

