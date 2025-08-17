Астрономы обнаружили новый яркий объект в глубоком космосе: что это пока неизвестно (фото)

Ученые не могут отнести обнаруженный объект на расстоянии 11 млн световых лет от нас ни к одной категории астрономический объектов. Хотя этот очень яркий объект может быть просто космической аномалией.

Астрономы считают, что они обнаружили неизвестный тип астрономических объектов, который находится в галактике NGC 4945, расположенной в 11 млн световых лет от нас. Его можно увидеть пока только в миллиметровом радиодиапазоне и его обнаружил радиотелескоп ALMA. Ученые никогда не видели ничего похожего раньше. Возможно, совершенно новый космический объект, получил название Punctum и он является мощным источником излучения. Астрономы пока не знают, что это такое, но известно, что этот объект являются компактным, имеет удивительно структурированное магнитное поле и выпускает огромное количество энергии. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Объект Punctum, который может быть новым классом астрономических объектов нельзя увидеть в оптическом или рентгеновском диапазоне, а только в миллиметровом радиодиапазоне. Это только усугубляет загадочную природу этого объекта.

Астрономы выяснили, что Punctum является чрезвычайно ярким объектом. Он в 10 000–100 000 раз ярче обычных магнетров (нейтронные звезды с самым сильным магнитным полем, примерно в 100 раз ярче микроквазаров (их создают сверхмассивные черные дыры) и примерно 10–100 раз ярче любой известной сверхновой (взрыв звезды, которая закончила свою жизнь).

Исследование показывает, что это не временное явление, а постоянно существующий объект. Ученые считают, что, судя по степени поляризации света Punctum, объект обладает хорошо структурированным магнитным полем. Объекты с сильной поляризацией света, как правило, компактны, поскольку более крупные объекты обладают хаотичными магнитными полями, которые нейтрализуют любую поляризацию света.

Изображение галактики NGC 4945, полученное с помощью радиотелескопа ALMA. В центре показан компактный загадочный объект под названием Punctum Фото: space.com

Возможно излучение исходит от магнетара, но такие звезды обычно более тусклые в миллиметровом диапазоне длин волн. Остатки сверхновых (то, что остается от взорвавшейся звезды и превращается в туманность) также ярко светят в миллиметровом диапазоне. Но остатки сверхновых большие, Punctum является небольшим компактным объектом, как считают ученые.

Авторы исследования говорят, что этот объект не вписывается ни в одну из известных категорий астрономических объектов. Ничего подобного астрономы раньше не видели.

В то же время, астрономы считают, что Punctum может быть просто аномалией. То есть это экстремальная версия известного объекта, например, магнетара или остатка сверхновой. Но пока это лишь догадки, не подкрепленные доказательствами. Вполне возможно, что Punctum действительно является первым представителем нового типа астрономических объектов, которых раньше не видели.

Теперь астрономы хотят изучить этот объект с помощью инфракрасного космического телескопа Уэбб, который может помочь определить, что из себя представляет Punctum.

