Астрономы обнаружили "Глаз Саурона" в космосе: выпускает в нашу сторону частицы-призраки (фото)

Исследователи изучили высокоэнергетическую струю сверхмассивной черной дыры, расположенной в миллиардах световых лет от нас. Ученые говорят, что еще никогда не видели ничего подобного. Это исследование дает новую информацию о происхождении неуловимых нейтрино или частиц-призраков.

Астрономы с помощью радиотелескопа VLBA сделали потрясающий снимок сложного магнитного поля огромной высокоэнергетической струи, выходящей из блазара, которая получила название "Глаз Саурона". Это изображение дает новую информацию о происхождении нейтрино, частиц, которые редко взаимодействуют с другими частицами. Название "Глаз Саурона" было дано потому, что изображение напоминает символ, связанный с главным злодеем из романов Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец". Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics Letters, пишет Live Science.

Источником космического глаза является блазар под названием PKS 1424+240, который находится на расстоянии в несколько миллиардов лет назад. Блазары – это разновидность квазаров. Последние представляют собой очень яркие объекты в центре галактик, создаваемые сверхмассивными черными дырами, которые активно поглощают материю и выпускают высокоэнергетические струи в космос. В отличие от квазаров струи блазаров направлены в сторону Земли и состоят из частиц, которые двигаются почти со корыстью света, а также гамма- и рентгеновского излучения. Блазары часто ярче квазаров, а свет последних часто затмевает весь свет звезд в галактике.

Астрономы с помощью радиоволн смогли визуализировать магнитные поля внутри струи блазара PKS 1424+240. Исследователи говорят, что никогда не видели ничего подобного, ведь они обнаружили почти идеальные тороидальные магнитные поля в струе, которая направлена прямо на нас.

Астрономы с помощью радиоволн смогли визуализировать магнитные поля внутри струи блазара PKS 1424+240 Фото: Live Science

Ученые говорят, что они получили самое четкое изображение блазара PKS1424+240, который может быть одним из самых ярких источников высокоэнергетического гамма-излучения и нейтрино.

Нейтрино называют частицами-призраками, потому что это невидимые, быстрые частицы, которые пронизывают космос, но при этом их невероятно трудно обнаружить. Триллионы нейтрино проходят через ваше тело, пока вы это читаете, но вы этого не замечаете, потому что они не взаимодействуют ни с одной из частиц, составляющих ваше тело. Нейтрино проходят насквозь.

Исследователи создали фотографию блазара, используя радиоволны Фото: Live Science

Несмотря на то, что нейтрино иногда удается обнаружить с помощью гигантских детекторов на Земле, эти частицы до сих пор окутаны тайной, и ученым приходится искать ключи к разгадке их природы в космосе.

Визуализация магнитного поля в струе помогла астрономам заглянуть внутрь PKS 1424+240, и теперь они считают, что собственное магнитное поле блазара разгоняет протоны до таких высоких скоростей, что они превращаются в нейтрино. Исследование подтверждает, что активные сверхмассивные черные дыры ускоряют не только электроны, но и протоны. Напоминаем, что эти частицы составляют атом.

