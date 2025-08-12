Экзотические вязкие звезды могут выдавать себя за черные дыры: каким образом

Исследование показывает, что звезды с очень высокой вязкостью могут отражать гравитационные волны и таким образом создавать те же сигналы, которые выпускают черные дыры.

Уже 10 лет ученые могут наблюдать за разными объектами во Вселенной не только с помощью волн света, но и гравитационных волн. Эти так называемые пульсации в ткани-пространства времени, возникающие, как считается, при столкновении черных дыр или нейтронных звезд, а также при взрывах сверхновых. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters, утверждают, что, как и волны света, гравитационные волны могут отражаться, но только от необычных звезд с очень вязкой текстурой. На это указывает моделирование, пишет New Scientist.

Физики решили выяснить, существует ли такой отражающий объект в космосе, который мог бы отражать гравитационные волны. Дело в том, что сейчас считается, что гравитационные волны свободно проходят через большую часть материи, как свет через стекло.

Прошлые исследования предполагали, что такие объекты могут существовать, но математические уравнения, которые их описывают, нарушали законы физики. Авторы исследования пришли к выводу, что отражающий гравитационные волны объект не обязательно должен быть плоским, он может быть сферическим. И это может быть звезда.

Но такая звезда является экзотерической, ведь должна иметь чрезвычайно высокую вязкость. Расчеты физиков показали, что такая звезда будет отражать гравитационные волны, ведь ее структура не позволит им полностью проходить сквозь вязкий объект.

Моделирование показало, что такая необычная звезда должна иметь компактный размер и находится на стадии, когда она уже готова превратиться в черную дыру.

Авторы исследования утверждают, что сами черные дыры невероятно вязкие. Поэтому другие очень вязкие объекты могут выглядеть как черные дыры, когда происходит изучение сигналов их гравитационных волн.

Но в этих сигналах, как считают физики, могут быть небольшие различия. Например, столкновение вязких звезд и столкновение черных дыр будет иметь несколько иные гравитационно-волновые сигналы, поскольку звезды будут оказывать более сильное приливное воздействие друг на друга.

Ученые раньше уже видели в космосе объекты, которые, как считается, имеют очень вязкую текстуру. Например, это очень горячие нейтронные звезды, которые возникают после слияния других нейтронных звезд. Но пока неясно, могут ли они быть достаточно вязкими, чтобы соответствовать модели физиков.

Будущие детекторы гравитационных волн могут предоставить более подробную информацию о вязкости объектов, которые уже обнаружены и помогут искать новые.

Пока что наблюдения за космосом не показали, что то, что ученые идентифицировали как черную дыру, на самом деле является экзотической звездой. Хотя вероятность обнаружения вязких звезд небольшая, все же их стоит искать, говорят исследователи.

