Как бы звучал космос, если бы мы могли его услышать: ученые дали ответ (аудио)

В космосе никто не услышит ваш крик и для этого есть причины. В открытом космосе человек, вероятно, вообще ничего не услышит. И все же космос наполнен шумом.

Related video

Вселенная заполнена огромным количеством разнообразных объектов: планетами, звездами, галактиками, черными дырами, туманностями. Но если бы мы прислушались, то как бы звучали эти объекты? На этот вопрос дают ответ астрономы, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Кимберли Арканд из NASA, на самом деле, если вы отправитесь в открытый космос, вы, вероятно, вообще ничего не услышите. Даже популярная поверка гласит, что в космосе никто не услышит ваш крик. Космос кажется абсолютно тихим.

По словам астронома Криса Импи из Университитета штата Аризона, космос кажется тихим из-за того, как люди воспринимают и обрабатывают звук. Звук представляет собой сжатую волну. Это означает, что когда звук распространяется по воздуху, это фактически энергия, распространяющаяся через среду, где молекулы газа движутся и сталкиваются друг с другом. Эти колебания улавливают уши человека, а мозг преобразует их в звук. Но в космосе нет воздуха, а значит не должно быть звука.

Космос в основном представляет собой вакуум, в котором находится очень мало молекул. Например, в пространстве между галактиками в среднем меньше одного атома на кубический метр. Это значит, что даже если бы в других галактиках за пределами Млечного Пути были шумы, мы бы их не услышали, потому что звук не может пройти через вакуум, чтобы достичь нашей галактики.

Но это не означает, что в космосе вообще нет шума. Существуют места, например, атмосферы других планет или области вблизи горизонтов событий черных дыр, где молекул достаточно для передачи колебаний. Но поскольку плотность этих сред сильно отличается от плотности земной атмосферы, эти звуки не воспринимает ухо человека.

По словам Арканд, астрономы обнаружили что сверхмассивные черные дыры выбрасывают газ. Это создает сжатые волны, похожие на звуковые волны. Ученые сделали снимки молекул газа и рассчитали величину давления, передаваемого во время извержений черной дыры, чтобы понять, как они звучат. Выяснилось, что это чрезвычайно низкий звук, который человек услышать не может.

Астрономы также регистрировали звуки на Марсе с помощью акустических приборов марсоходов, которые могут улавливать шум ветра на Красной планете. По словам Импи, из-за разреженной атмосферы Марса частота звука также очень низкая и люди не могут его услышать.

В то же время ученые научились превращать некоторые шумы космоса в звук, который можно услышать. Выше можно послушать, как звучат некоторые черные дыры.

И все же в космосе можно обнаружить множество звуков. Импи говорит, что, например, у Венеры очень плотная атмосфера, поэтому ее ветры могут звучать совсем иначе, чем на Земле или Марсе. Хотя выяснить это будет очень сложно, ведь посадочный аппарат должен выдержать температуру более 450 градусов Цельсия, чтобы получить данные на Венере.

Как уже писал Фокус, NASA показало, как выглядит одна из самых сильных солнечных бурь в истории. NASA создало потрясающую визуализацию одной из самых масштабных солнечных бурь, которые когда-либо наблюдали из космоса.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили потрясающее панорамное изображение Марса, на котором Красная планета похожа на Землю.