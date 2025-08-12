Як би звучав космос, якби ми могли його почути: вчені дали відповідь (аудіо)

У космосі ніхто не почує ваш крик і для цього є причини. У відкритому космосі людина, ймовірно, взагалі нічого не почує. І все ж космос наповнений шумом.

Всесвіт заповнений величезною кількістю різноманітних об'єктів: планетами, зірками, галактиками, чорними дірами, туманностями. Але якби ми прислухалися, то як би звучали ці об'єкти? На це питання дають відповідь астрономи, пише Live Science.

За словами Кімберлі Арканд з NASA, насправді, якщо ви вирушите у відкритий космос, ви, ймовірно, взагалі нічого не почуєте. Навіть популярна повірка свідчить, що в космосі ніхто не почує ваш крик. Космос здається абсолютно тихим.

За словами астронома Кріса Імпі з Університету штату Аризона, космос здається тихим через те, як люди сприймають і обробляють звук. Звук являє собою стиснуту хвилю. Це означає, що коли звук поширюється повітрям, це фактично енергія, що поширюється через середовище, де молекули газу рухаються і стикаються одна з одною. Ці коливання вловлюють вуха людини, а мозок перетворює їх на звук. Але в космосі немає повітря, а отже, не повинно бути звуку.

Космос здебільшого є вакуумом, у якому міститься дуже мало молекул. Наприклад, у просторі між галактиками в середньому менше одного атома на кубічний метр. Це означає, що навіть якби в інших галактиках за межами Чумацького Шляху були шуми, ми б їх не почули, тому що звук не може пройти через вакуум, щоб досягти нашої галактики.

Але це не означає, що в космосі взагалі немає шуму. Існують місця, наприклад, атмосфери інших планет або області поблизу горизонтів подій чорних дір, де молекул достатньо для передачі коливань. Але оскільки щільність цих середовищ сильно відрізняється від щільності земної атмосфери, ці звуки не сприймає вухо людини.

За словами Арканд, астрономи виявили, що надмасивні чорні діри викидають газ. Це створює стислі хвилі, схожі на звукові хвилі. Вчені зробили знімки молекул газу і розрахували величину тиску, що передається під час вивержень чорної діри, щоб зрозуміти, як вони звучать. З'ясувалося, що це надзвичайно низький звук, який людина почути не може.

Астрономи також реєстрували звуки на Марсі за допомогою акустичних приладів марсоходів, які можуть вловлювати шум вітру на Червоній планеті. За словами Імпі, через розріджену атмосферу Марса частота звуку також дуже низька і люди не можуть його почути.

Водночас учені навчилися перетворювати деякі шуми космосу на звук, який можна почути. Вище можна послухати, як звучать деякі чорні діри.

І все ж у космосі можна виявити безліч звуків. Імпі каже, що, наприклад, у Венери дуже щільна атмосфера, тому її вітри можуть звучати зовсім інакше, ніж на Землі або Марсі. Хоча з'ясувати це буде дуже складно, адже посадковий апарат має витримати температуру понад 450 градусів Цельсія, щоб отримати дані на Венері.

