Одна из самых сильных солнечных бурь в истории: NASA показало, как она выглядит (видео)

NASA создало потрясающую визуализацию одной из самых масштабных солнечных бурь, которые когда-либо наблюдали из космоса. На Земле едва не произошла такая же мощная геомагнитная буря, как в 1859 году. С более мощным подобным событием пока Земля еще не сталкивалась.

1 и 2 сентября 1859 года на Земле произошла самая сильная геомагнитная буря за всю историю наблюдений. Она известна как событие Кэррингтона. Эта буря возникала в результате многочисленных вспышек на Солнце и корональных выбросов массы. Тогда полярные сияния на Земле были видны почти до экватора. Также самая мощная геомагнитная буря привела к глобальному отключению телеграфной связи. С тех пор на Земле не было подобных геомагнитных бурь, но в 2012 году Земля могла пережить похожее событие, как показывает новая визуализация NASA, пишет IFLScience.

Геомагнитные бури возникают в результате выбросов излучение во время вспышек на Солнце, а также быстрых выбросов плазмы из нашей звезды, известных как корональные выбросы массы. Скорость потоков плазмы зависит от многих факторов, но обычно эти выбросы связаны со вспышками на Солнце. Последние, кстати, могут вызывать нарушение в работе радиосвязи на Земле, независимо от потоков плазмы, которые врезаются в нашу планету.

Считается, что геомагнитная буря 1859 года была вызвана очень мощной вспышкой на Солнце или же серией вспышек, которые сопровождались огромными потоками плазмы. В то время не было современных технологий, поэтому сложно точно сказать, как это произошло.

Но известно, что в 2012 году на Земле могла произойти почти такая же геомагнитная буря, когда корональный выброс массы, как считается, примерно такой же, как и в 1859 году, едва не ударил в Землю, хотя повредил некоторые спутники, наблюдающие за Солнцем.

В 2012 года Солнце выбросило несколько мощных потоков плазмы, но самый сильный появился 23 июля вместе со вспышкой класса Х2.5. Вспышки этого класса являются самыми мощными среди известных. За последние 10 лет астрономы наблюдали вспышки класса Х, которые имели и большую силу, но корональный массовый выброс в 2012 году был чем-то невероятным. Плазма двигалась со скоростью 2000 км/с. Ученые считают, что путь для этой плазмы в межпланетном пространстве расчистили предыдущие корональные выбросы массы.

NASA опубликовало подробную визуализацию корональных выбросов массы, произошедших в июле и августе 2012 года, и того, как они охватили Солнечную систему, достигнув внутренних планет.

Это событие беспокоило ученых с самого момента своего возникновения. 24-й солнечный цикл, когда произошла эта геомагнитная буря, был слабым, поэтому сам факт возможности такого события говорит о том, что, возможно, они происходят не так редко, как считалось ранее. Если бы Земля находилась на пути огромного и быстрого потока плазмы, то он бы врезался в нашу планету и нанес ущерб инфраструктуре по всему миру, который легко составил бы сотни миллиардов долларов.

