Екзотичні в'язкі зірки можуть видавати себе за чорні діри: яким чином

Дослідження показує, що зірки з дуже високою в'язкістю можуть відбивати гравітаційні хвилі й у такий спосіб створювати ті самі сигнали, які випускають чорні діри.

Related video

Уже 10 років учені можуть спостерігати за різними об'єктами у Всесвіті не тільки за допомогою хвиль світла, а й гравітаційних хвиль. Ці так звані пульсації в тканині-простору часу, що виникають, як вважається, під час зіткнення чорних дір або нейтронних зірок, а також під час вибухів наднових. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Physical Review Letters, стверджують, що, як і хвилі світла, гравітаційні хвилі можуть відбиватися, але тільки від незвичайних зірок з дуже в'язкою текстурою. На це вказує моделювання, пише New Scientist.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Фізики вирішили з'ясувати, чи існує такий об'єкт-відбивач у космосі, який міг би відбивати гравітаційні хвилі. Річ у тім, що зараз вважається, що гравітаційні хвилі вільно проходять через більшу частину матерії, як світло через скло.

Минулі дослідження припускали, що такі об'єкти можуть існувати, але математичні рівняння, які їх описують, порушували закони фізики. Автори дослідження дійшли висновку, що об'єкт, який відбиває гравітаційні хвилі, не обов'язково має бути плоским, він може бути сферичним. І це може бути зірка.

Але така зірка є екзотеричною, адже повинна мати надзвичайно високу в'язкість. Розрахунки фізиків показали, що така зірка відбиватиме гравітаційні хвилі, адже її структура не дозволить їм повністю проходити крізь в'язкий об'єкт.

Моделювання показало, що така незвичайна зірка повинна мати компактний розмір і перебуває на стадії, коли вона вже готова перетворитися на чорну діру.

Автори дослідження стверджують, що самі чорні діри неймовірно в'язкі. Тому інші дуже в'язкі об'єкти можуть виглядати як чорні діри, коли відбувається вивчення сигналів їхніх гравітаційних хвиль.

Але в цих сигналах, як вважають фізики, можуть бути невеликі відмінності. Наприклад, зіткнення в'язких зірок і зіткнення чорних дір матиме дещо інші гравітаційно-хвильові сигнали, оскільки зірки чинитимуть сильніший приливний вплив одна на одну.

Учені раніше вже бачили в космосі об'єкти, які, як вважається, мають дуже в'язку текстуру. Наприклад, це дуже гарячі нейтронні зірки, які виникають після злиття інших нейтронних зірок. Але поки незрозуміло, чи можуть вони бути достатньо в'язкими, щоб відповідати моделі фізиків.

Майбутні детектори гравітаційних хвиль можуть надати детальнішу інформацію про в'язкість об'єктів, які вже виявлено, і допоможуть шукати нові.

Поки що спостереження за космосом не показали, що те, що вчені ідентифікували як чорну діру, насправді є екзотичною зіркою. Хоча ймовірність виявлення в'язких зірок невелика, все ж їх варто шукати, кажуть дослідники.

Як уже писав Фокус, вчені розповіли, як би звучав космос, якби ми могли його почути. У космосі ніхто не почує ваш крик і для цього є причини. У відкритому космосі людина, ймовірно, взагалі нічого не почує. І все ж космос наповнений шумом.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили на початку історії Всесвіту неактивні галактики, які не створюють зірок. Але моделі показують, що такі галактики не повинні існувати в ранньому Всесвіті.