Астрономи виявили "Око Саурона" в космосі: випускає в наш бік частинки-примари (фото)

Дослідники вивчили високоенергетичний струмінь надмасивної чорної діри, розташованої за мільярди світлових років від нас. Вчені кажуть, що ще ніколи не бачили нічого подібного. Це дослідження дає нову інформацію про походження невловимих нейтрино або частинок-привидів.

Астрономи за допомогою радіотелескопа VLBA зробили приголомшливий знімок складного магнітного поля величезного високоенергетичного струменя, що виходить із блазара, який отримав назву "Око Саурона". Це зображення дає нову інформацію про походження нейтрино, частинок, які рідко взаємодіють з іншими частинками. Назву "Око Саурона" було дано тому, що зображення нагадує символ, пов'язаний із головним лиходієм із романів Дж. Р. Р. Толкіна "Володар кілець". Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics Letters, пише Live Science.

Джерелом космічного ока є блазар під назвою PKS 1424+240, який розташований на відстані в кілька мільярдів років тому. Блазари — це різновид квазарів. Останні являють собою дуже яскраві об'єкти в центрі галактик, що створюються надмасивними чорними дірами, які активно поглинають матерію і випускають високоенергетичні струмені в космос. На відміну від квазарів, струмені блазарів спрямовані в бік Землі і складаються з частинок, які рухаються майже зі швидкістю світла, а також гамма- і рентгенівського випромінювання. Блазари часто яскравіші за квазари, а світло останніх часто затьмарює все світло зірок у галактиці.

Астрономи за допомогою радіохвиль змогли візуалізувати магнітні поля всередині струменя блазара PKS 1424+240. Дослідники кажуть, що ніколи не бачили нічого подібного, адже вони виявили майже ідеальні тороїдальні магнітні поля в струмені, що спрямований прямо на нас.

Астрономи за допомогою радіохвиль змогли візуалізувати магнітні поля всередині струменя блазара PKS 1424+240 Фото: Live Science

Вчені кажуть, що вони отримали найчіткіше зображення блазара PKS1424+240, який може бути одним із найяскравіших джерел високоенергетичного гамма-випромінювання і нейтрино.

Нейтрино називають частинками-привидами, тому що це невидимі, швидкі частинки, які пронизують космос, але при цьому їх неймовірно важко виявити. Трильйони нейтрино проходять через ваше тіло, поки ви це читаєте, але ви цього не помічаєте, бо вони не взаємодіють з жодною з частинок, що складають ваше тіло. Нейтрино проходять наскрізь.

Дослідники створили фотографію блазара, використовуючи радіохвилі Фото: Live Science

Незважаючи на те, що нейтрино іноді вдається виявити за допомогою гігантських детекторів на Землі, ці частинки досі оповиті таємницею, і вченим доводиться шукати ключі до розгадки їхньої природи в космосі.

Візуалізація магнітного поля в струмені допомогла астрономам зазирнути всередину PKS 1424+240, і тепер вони вважають, що власне магнітне поле блазара розганяє протони до таких високих швидкостей, що вони перетворюються на нейтрино. Дослідження підтверджує, що активні надмасивні надмасивні чорні діри прискорюють не тільки електрони, а й протони. Нагадуємо, що ці частинки складають атом.

