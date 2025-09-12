Впервые за 100 лет: в Шотландии открыли охоту на уникальный метеорит (видео)

Над Шотландией взорвался яркий метеор в июле 2025 года. Так что теперь, у любителей пеших прогулок и походов появилась замечательная возможность найти фрагменты этого небесного тела.

Предполагается, что метеорит взорвался над северной частью Шотландии, при этом "зона падения" охватила озеро Лох-Трейг в Лохабере, Хайленд. Уникальное явление попало на видеозаписи и сейчас туристы и шотландцы ищут куски метеорита, которые, как считают ученые, должны быть "черными, стекловидными и блестящими", пишет Daily Mail.

Метеорит упал в Шотландии еще летом

Профессор Люк Дейли, планетолог и охотник за космическими камнями из Университета Глазго, назвал куски метеорита "капсулами времени ранней Солнечной системы".

"Они хранят огромный объем информации о том, как формировалась и развивалась наша Солнечная система. Это очень интересная возможность узнать больше о том, откуда взялся этот камень и где он находился, а также немного сложить пазл истории нашей планеты", — сказал он.

Исследователи из Британского альянса по изучению болидов отследили траекторию метеорита и утверждают, что его фрагменты могли быть разбросаны в нескольких местах в горах.

Куски весом до 100 граммов падали на западе, а более крупные куски до 10 кг, упали чуть дальше, на плато Бен-Алдер.

Недавно профессор Дейли возглавил поисковую группу, однако из-за плохой погоды команде из 14 добровольцев пришлось прервать свои усилия, прежде чем им удалось найти хоть один из фрагментов метеорита.

"Мы просим любителей походов по горам обращать внимание на камни, которые выделяются среди всего окружающего мира. Метеориты черные и блестящие, на вид почти стеклянные, и они тяжелые для своего размера. Поскольку он может на 30 процентов состоять из железа, он также может выглядеть слегка ржавым после всех недавних дождей", — сказал доктор О'Брайен.

В 2021 году профессор Дейли возглавил группу, которая обнаружила самый большой неповрежденный фрагмент метеорита Уинчкомб — первый в своем роде, найденный на территории Великобритании за почти 30 лет.

"Благодаря тщательному анализу образцов из Уинчкомба мы знаем, что метеориты очень быстро подвергаются воздействию атмосферы Земли. Чем дольше эти предметы лежат на шотландских холмах, тем больше они подвергаются воздействию атмосферных условий и тем меньше мы сможем сказать об их составе", — рассказал профессор.

Падение метеорита Уинчкомб

Но предупредил, что голыми руками метеориты лучше не брать, а завернуть его в фольгу, или пакет.

Напомним, метеорит, упавший на овечье пастбище в Уинчкомбе 28 февраля 2021 года, сейчас выставлен в Музее естественной истории в Лондоне. В этом метеорите впервые была обнаружена внеземная вода.

И сейчас ученые надеются получить новый метеорит для исследований, но любая находка будет "исторической", поскольку последний раз метеорит был найден в Шотландии в декабре 1917 года.

Известный как метеорит Стратмор, он был замечен как яркий шар, парящий в небе, свидетелями которого стали люди от графства Дарем до Абердиншира.

Метеорит Стратмор — крупнейший из когда-либо зарегистрированных в Шотландии — был обнаружен в виде четырех фрагментов, один из которых находится в Пертском музее и художественной галерее.

Различные типы космических камней – что мы знаем о метеоритах и астероидах

Астероид — это большой кусок камня, оставшийся после столкновений на ранней стадии развития Солнечной системы. Большинство астероидов находится между Марсом и Юпитером в Главном поясе.

Комета — это камень, покрытый льдом, метаном и другими соединениями, орбиты которых уводят их прочь от Солнечной системы.

Метеором астрономы называют вспышку света в атмосфере, возникающую при сгорании космического мусора. Эти обломки называются метеороидами. Большинство из них настолько малы, что испаряются в атмосфере.

Если какой-либо из этих метеороидов долетает до Земли, его называют метеоритом. Метеоры, метеороиды и метеориты обычно имеют астероидное и кометное происхождение.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о единственной женщине в мире, в которую попал метеорит. Энн Ходжес из Алабамы отделалась крупным синяком.

А в июне метеорит врезался в дом мужчины из штата Джорджия. И космический камень оказался старше нашей планеты на 20 миллионов лет.