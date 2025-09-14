НЛО, ракета, или метеорит: над Китаем ПВО сбила таинственный объект (видео)

Пользователи соцсетей сняли работу китайского ПВО над провинцией Шаньдун. Видео уже стало вирусным и сообщается, что перед падением огненного шара было слышно два взрыва.

Согласно видеороликам, опубликованным несколькими интернет-пользователями из Шаньдуна, вечером 12 сентября жители провинции стали свидетелями падения неизвестного летающего объекта в ночном небе, пишет World Journal.

Таинственнный объект сбили над китайской провинцией Шаньдун

Они сообщили, что слышали два громких хлопка, похожих на выстрелы артиллерийских снарядов, после чего появился светящийся объект, который, по всей видимости, был сбит и упал. Инцидент сопровождался мощной вспышкой и заметным сотрясением.

Видео стало популярным на Weibo , вызвав множество домыслов. Некоторые пользователи сети предположили, что это испытание по перехвату ракеты, другие – что это метеорит, а то и вовсе инопланетяне. Сотрудники Бюро по чрезвычайным ситуациям Вэйфана заявили, что на данный момент не получали никакой информации. Но сообщения о предполагаемых появлениях НЛО в провинции Фуцзянь вчера вызвали бурное обсуждение в китайских социальных сетях.

Один из пользователей, опубликовавших видео со сбитием таинственного объекта, утверждает, что инцидент произошел в ночь на 12 сентября, в небе над городом Вэйфан в провинции Шаньдун.

Очевидцы описали, что видели объект, двигавшийся с высокой скоростью по параболической траектории. Затем с другого направления быстро приближался другой светящийся объект. Когда два объекта пересеклись в воздухе, раздалась сильная вспышка и раздался громкий звук, напоминающий "пушечный выстрел".

Впоследствии жители Яньтая, Жичжао, Цзинаня и других мест опубликовали видеоролики, в которых утверждали, что стали свидетелями аномальных явлений в ночном небе, охвативших некоторые районы города и пригороды.

Таинственный объект сбили в Китае

Основные районы наблюдений включают уезд Чанъи города Вэйфан, пригороды Яньтая и прибрежные районы Жичжао.

Это явление быстро привлекло внимание. Некоторые пользователи сети предположили, основываясь на характеристиках, описанных очевидцами, что это, вероятно, было испытание по перехвату ракеты. Первый летящий объект, вероятно, был имитатором ракеты-мишени, а второй — ракетой-перехватчиком. Подобные испытания обычно используются для проверки возможностей перехвата систем ПВО, в частности, боевой эффективности технологий терминальной ПРО.

"Если подтвердится, что это испытание по перехвату ракеты, и наши технологии терминальной ПРО достигли такого уровня, это продемонстрирует, что наша система ПВО становится все более совершенной, обеспечивая лучшую защиту от воздушных угроз и даря нам спокойствие", - было сказано в одном из сообщений.

А когда кто-то предположил, что это мог быть вражеский дрон, его засмеяли, заявив, что после грандиозного парада в Пекине никто не рискнет атаковать Китай.

На данный момент власти не опубликовали четкого заявления о странном явлении в ночном небе над Шаньдуном. Сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям Вэйфана лишь заявили: "В настоящее время мы не получали никакой информации".

