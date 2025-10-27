Таинственный зеленый шар пронесся над Москвой после атаки БПЛА, — соцсети (видео)
В Минобороны России уже отчитались, что сбили 40 беспилотников, летевших на столицу РФ. А москвичи тем временем делятся видео загадочной зеленой вспышки в небе.
В ночь на 27 октября 40 беспилотники были сбиты над территорией Московского региона, в том числе 34 дрона, летевших на Москву, сообщило Минобороны России.
Аэропорты Домодедово и Жуковский в течение почти трех часов не принимали и не отправляли самолеты, следует из сообщений Росавиации. О звуках взрывов сообщали жители Подольска, Климовска и Домодедово.
"Всего за ночь силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника", — сообщили в Минобороны РФ.
При этом мобильную ПВО видели даже у Кремля.
Также сообщалось о дыме в Москве в районе поселка Коммунарка. ASTRA геолоцировала фото очевидцев, дым был виден в районе лесного массива, прилегающего к Проектируемому проезду.
Помимо столичного региона, дроны перехватили на Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Самарской областями.
Но официально не сообщалось ни о поверждениях, ни о пожарах.
Тем временем в Москве видели загадочное зеленое свечение в небе. Предполагается, что это или комета, или метеорит, это также мог быть космический мусор, но официальных комментариев все также нет.
"Явление было видно — из Видного, Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово", - сообщает Telegram-канал Mash.
Фокус писал о взрывах в Москве и о "прилетах", которые росСМИ традиционно назвали "падением обломков".
Напомним, в сентябре загадочный взрыв в небе произошел в Китае. Официально так и не сообщили, что это было, но сами китайцы предположили, что это была работа ПВО.