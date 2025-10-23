Аэростаты против украинских БПЛА: как Россия борется с дронами методами Первой мировой

Россия возвращается к технологиям столетней давности: чтобы остановить украинские беспилотники, в Туле начали устанавливать аэростатные заграждения — воздушные шары с натянутыми между ними сетками. Фокус разбирался, способна ли технология Второй мировой противостоять современным украинским дронам.

Беспилотные летательные аппараты систематически осуществляют удары по объектам на территории Российской Федерации, поражая предприятия промышленности, энергетическую инфраструктуру и другие элементы критического значения. Для противодействия таким атакам применяются комплексы радиоэлектронной борьбы, средства противовоздушной обороны и защитные антидронные сетки. Однако среди перспективных средств защиты российский ВПК все чаще рассматривает аэростатные заграждения.

В сентябре 2025 года одно из химических предприятий Тульской области РФ объявило тендер на закупку аэростатов для защиты производственных объектов от украинских БПЛА. Информацию обнародовало издание Daily Storm; название компании-заказчика не разглашается, хотя в регионе функционируют несколько крупных химических производств. Производство аэростатов осуществляет российское предприятие ООО "Стратосферные системы". Стоимость контракта превышает 9 млн рублей или около 110 тыс. долл., а монтаж системы планируется завершить в течение месяца.

Согласно технической документации, комплекс включает несколько аэростатов, между которыми натягивается специализированная сетка для физического перехвата дронов. Дополнительно на аэростаты могут устанавливаться модули РЭБ. Эксперты портала "Милитарный" выражают обоснованные сомнения относительно постоянной эксплуатации таких систем, поскольку поддержание аэростатов в воздухе в режиме 24/7 является технически сложным. Вероятно, подъем будет осуществляться только при наличии разведданных о повышенной угрозе.

Технология аэростатной защиты имеет исторические прецеденты. Во время Первой мировой войны заградительные аэростаты с тросами и цепями создавали препятствия для вражеской авиации, нередко приводя к авариям самолетов. Во Второй мировой войне СССР активно использовал аэростаты для обороны крупных городов от бомбардировок Люфтваффе. В Великобритании в период Битвы за Британию подразделение Balloon Command Королевских ВВС эксплуатировало до 1466 аэростатов, из которых 450 дислоцировались над Лондоном. Такие заграждения заставляли немецкие бомбардировщики подниматься на большую высоту, что снижало точность ударов.

Аэростаты против БПЛА: насколько эта технология эффективна

Авиационный эксперт Геннадий Хазан отмечает, что возвращение российских оборонных структур к архаичным технологиям противовоздушной защиты, в частности к использованию аэростатных заграждений уровня Первой и Второй мировых войн, является свидетельством системной слабости современных средств противодействия украинским беспилотным летательным аппаратам. По его оценке, применение аэростатов с натянутыми сетками или тросами для защиты критических объектов промышленности и энергетики не способно существенно повлиять на эффективность ударов Вооруженных Сил Украины.

"Это не инновация, а вынужденный регресс к технологиям столетней давности", — подчеркивает Фокусу эксперт.

По его мнению, такие меры не решают проблему комплексной защиты большого количества распределенных объектов на территории РФ, а лишь создают локальные тактические препятствия, которые легко преодолеваются благодаря современным методам планирования операций, применению разведки, корректировке траекторий полета и использованию специализированных боеприпасов.

Исторический опыт подтверждает ограниченную эффективность аэростатных заграждений. По словам Хазана, во время Битвы за Британию британское подразделение Balloon Command подняло более 1466 аэростатов, из которых 450 дислоцировались над Лондоном. Однако эти конструкции не остановили немецкие бомбардировщики, а лишь заставляли их подниматься на большую высоту, что частично снижало точность ударов, но не делало их невозможными. Аналогично, советские аэростатные заграждения в Москве, Ленинграде и других городах во время Второй мировой войны не стали решающим фактором в противодействии Люфтваффе. Пилоты быстро адаптировали тактику, обходя или уничтожая заграждения.

"Наличие таких систем не повлияло кардинально ни на бомбардировки Лондона, ни Берлина, ни Москвы. Всегда находились технические и тактические решения для их преодоления", — отмечает эксперт.

История ничему не учит: зачем РФ возвращается к устаревшим средствам защиты

Современные украинские БПЛА имеют значительно большую маневренность, возможность полета на низких высотах, интеграцию с системами РЭБ-противодействия и использование маршрутов, которые делают невозможным физический перехват сетками. Эксперт акцентирует, что возвращение к аэростатам является индикатором дефицита современных средств ПВО и РЭБ в достаточном количестве для защиты всех стратегических объектов.

"Россия не в состоянии обеспечить полноценную защиту своей инфраструктуры современными комплексами. Вместо этого — реанимация технологий, которые были актуальными сто лет назад", — отмечает он.

Эксперт также иронизирует относительно перспектив "креативности" российского военно-промышленного комплекса.

"Если тенденция сохранится, вскоре можно ожидать возвращения к фортификационным пособиям 1930-х годов или даже к использованию примитивного оружия. Это не шутка — это отражение реального уровня технологического отставания в условиях войны", — отмечает Хазан.

По его оценке, украинские силы имеют полный спектр средств для преодоления аэростатных заграждений — от изменения высоты и траектории полета до применения специальных боеприпасов, разрушающих сетки или сами аэростаты.

"Это очередное препятствие, но не барьер. Мы продолжим выполнять задачи, а противник — тратить ресурсы на малоэффективные решения", — резюмирует он.

Таким образом, внедрение аэростатных систем в 2025 году является не только технологическим, но и стратегическим признанием ограниченности российских возможностей в сфере современной противовоздушной и противодронной обороны. Это позволяет украинскому командованию уверенно планировать операции, зная, что противник вынужден полагаться на устаревшие, малоэффективные и уязвимые решения.

Напомним, что 22 октября дроны ударили по НПЗ в Махачкале, что в Дагестане, РФ, в 1000 км от фронта. Также атакованы предприятия в Брянской области и Мордовии.

