Наступление ВС РФ на Харьковщине: зачем враг открыл новый фронт возле Бологовки

Россия прорвала границу на Харьковщине возле села Бологовка, где создан пятикилометровый плацдарм. Фокус выяснил, как новое направление наступления может повлиять на ситуацию вокруг Купянска и Волчанска и почему оно представляет прямую угрозу для обороны региона.

В районе Бологовки Харьковской области российские войска снова пересекли государственную границу Украины. Информация о событии, зафиксированная аналитиками DeepState. Вдоль значительной части границы функционирует так называемая "буферная зона" шириной около 5 км, где отсутствует постоянное присутствие как Вооруженных Сил Украины, так и противника.

По словам основателя подразделения KRAKEN Константина Немичева, этим активно пользуется РФ для маневров и накопления сил.

Параллельно, по данным Немичева, армия РФ осуществляет локальное продвижение в самом Волчанске. Эти действия, по оценкам экспертов, являются элементами подготовки к объединению группировок в Волчанске и Двуречной. В случае неудачи с захватом Купянска противник, вероятно, переориентирует усилия именно на это направление.

По мнению военного, нынешняя ситуация требует немедленного усиления оборонительных рубежей. Время для укрепления позиций еще есть, но его стремительно уменьшается. Отсутствие реакции может привести к формированию сплошного плацдарма вдоль границы, что усложнит логистику ВСУ и создаст предпосылки для более широкой наступательной операции.

Ранее в июле 2025 года россияне прорвали границу в районе села Мелового и открыли новое направление наступления РФ. Военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" подтверждает открытие нового направления на Харьковщине с целью оттягивания украинских резервов с Купянского фронта.

"Ситуация неблагоприятная: большая протяженность границы позволяет врагу создавать локальные кризисы. Из-за нехватки резервов приходится тушить "пожары" точечно, привлекая бригады с основных боевых позиций", — отметил "Осман".

Это ослабляет оборону на ключевых участках и затрудняет ротацию.

Новое наступление россиян на Харьковщине: стратегические планы врага

Военный эксперт Олег Жданов считает, что стратегические цели противника, выходят за пределы локального наступления. Россияне ищут альтернативные пути для окружения Волчанска, после захвата которого планируют движение на Купянск.

"Это позволит отрезать значительную часть Харьковской области, создав широкую буферную зону, о которой заявлял Владимир Путин. Сейчас ресурсов для глубокого продвижения до Изюма или дальше у оккупантов недостаточно, однако тактика формирования изолированных плацдармов с последующим их объединением остается приоритетной", — отметил Фокусу эксперт.

РФ открыла новый фронт: цели

По оценке Жданова, любое нарушение государственной границы представляет прямую угрозу для Сил обороны, поскольку создает дополнительный плацдарм для дальнейшего продвижения оккупантов вглубь Украины.

Ключевая опасность, по словам эксперта, заключается в объединении двух отдельных плацдармов: одного — на правом берегу реки Оскол (Купянское направление) и другого — в районе Мелового, сформированного еще летом (Южно-Слобожанское направление).

"Россияне, действуя по шаблону, атакуют стыки оперативных зон, где координация между подразделениями затруднена из-за разного подчинения штабам. Это свидетельствует о системных проблемах в организации взаимодействия Вооруженных Сил Украины", — добавляет эксперт.

По словам Жданова, задержка в публикации информации DeepState на семь суток может указывать на несвоевременное выявление или реагирование, что в очередной раз подчеркивает запущенность вопросов управления войсками на тактическом уровне.

Таким образом, прорыв в Бологовке — не изолированный инцидент, а элемент более широкой стратегии создания сплошного фронта вдоль границы, что усиливает давление на оборонительные позиции ВСУ и усложняет логистику в регионе.

Напомним, что российские войска активизировали штурмы, пытаясь обойти украинские укрепления Запорожского направления через Днепропетровскую область.

Также Фокус писал, что ситуация вокруг Покровска критическая: город — ключевой узел Донецкого фронта, определяющий дальнейшие события в войне.