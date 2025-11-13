ЗС РФ окупували Рівнопілля та Яблукове на Запоріжжі: ЗСУ дають відсіч на Донеччині, — DeepState

Російські війська окупували села Рівнопілля та Яблукове Пологівського району Запорізької області та продовжують здійснювати тиск на позиції Сил Оборони, користуючись можливістю прогалин та проблем в обороні.

Окупанти також просунулись поблизу Володимирівки, Котлиного та Дачного, повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Рівнопілля та Яблукове", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також оновили мапу бойових дій. Тепер Рівнопілля та Яблукове перебувають у червоній зоні, що свідчить про те, що контроль над цими населеними пунктами перейшов до окупантів.

ЗС РФ окупували Рівнопілля та Яблукове Фото: Скриншот

Водночас в DeepState підкреслили, що Сили Оборони України відкинули ворога поблизу села Шахове Покровського району Донецької області.

Аналітики також зазначили, що після зайняття Рівнопілля, відкривається оперативний простір руху на Гуляйполе з півночі.

"Однак противник може зосередитись на більш ширших задачах, адже ресурсів для Гуляйполя поки у ка*апів немає. Тому зараз може продовжуватися рух в напрямку Варварівки та здійснюватися зосередження пілотів, щоб ускладнювати логістику в місто", — наголосили експерти.

Зазначимо, що в останньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаударів по Варварівці та Зеленому Гаю.

Нагадаємо, 11 листопада Олександр Сирський повідомив. що ЗС РФ захопили три населені пункти у Запорізькій області.

У цей же день Сергій Стерненко заявив. що ЗС РФ можуть різко прискорити наступ на Запоріжжі.