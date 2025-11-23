Россияне ударили по Днепру "шахедами": попали в жилую многоэтажку (видео)

К вечеру 22 ноября российские оккупационные войска атаковали Днепр и область ударными дронами типа "шахед", в результате чего была повреждена жилая многоэтажка.

Взрывы в Днепре прогремели около полуночи, сообщили корреспонденты "Суспільного".

Впоследствии в местных телеграмм-каналах появились видео с последствиями российской атаки, на которых видно пожар, который вспыхнул в жилой многоэтажке и изуродованные рядом с домом припаркованные авто.

"Девушка оказалась запертой в горящей квартире, после прилета по многоэтажке в Днепре", — говорится в подписи к одному из видео.

Отмечается, что пожар уже потушили.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко подтвердил удар по Днепру.

"Враг атаковал область беспилотниками. В Днепре возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Предварительно, есть пострадавшие", — написал Гайваненко.

Он также отметил, что в Васильковской общине на Днепропетровщине загорелся частный дом.

На момент публикации материала информации о количестве пострадавших в результате российского удара по Днепру не было.

Напомним, вечером 20 ноября ВС РФ нанесли удар по Запорожью, в результате чего по меньшей мере пять человек погибли.

19 ноября россияне осуществили массированный удар по Тернополю и ракетой разбомбили жилую многоэтажку.