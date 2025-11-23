Росіяни вдарили по Дніпру "шахедами": влучили у житлову багатоповерхівку (відео)

Надвечір 22 листопада російські окупаційні війська атакували Дніпро та область ударними дронами типу "шахед", внаслідок чого було пошкоджено житлову багатоповерхівку.

Вибухи у Дніпрі пролунали близько опівночі, повідомили кореспонденти "Суспільного".

Згодом у місцевих телеграм-каналах з'явились відео з наслідками російської атаки, на яких видно пожежу, яка спалахнула у житловій багатоповерхівці та понівечені поряд з будинком припарковані авто.

"Дівчина опинилася замкненою у палаючій квартирі, після прильоту по багатоповерхівці у Дніпрі", — йдеться у підписі до одного з відео.

Зазначається, що пожежу вже загасили.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко підтвердив удар по Дніпру.

"Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі виникли пожежі у багатоповерхівці та приватній оселі. Попередньо, є постраждалі", — написав Гайваненко.

Відео дня

Він також зазначив, що у Васильківській громаді на Дніпропетровщині загорівся приватний будинок.

На момент публікації матеріалу інформації щодо кількості постраждалих внаслідок російського удару по Дніпру не було.

Нагадаємо, надвечір 20 листопада ЗС РФ завдали удару по Запоріжжю, внаслідок чого щонайменше п'ятеро осіб загинули.

19 листопада росіяни здійснили масований удар по Тернополю та ракетою розбомбили житлову багатоповерхівку.