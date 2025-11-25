Вибухи у Києві, тривога по всіх областях: росіяни атакували Україну крилатими ракетами, балістикою та "Кинджалами"

Уночі 25 листопада російська армія запустила по Україні крилаті ракети типу "Калібр" та балістичні ракети, у Києві пролунали вибухи на тлі атаки. Також росіяни підняли у повітря кілька бортів МіГ-31К та здійснили пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал".

Повітряну тривогу оголошено по всій території України. У Києві після серії потужних вибухів почалися перебої зі світлом та водою. Фокус передає інформацію про нічну атаку росіян.

Близько 00:30 години моніторингові канали попередили про ймовірні пуски крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Через деякий час інформацію підтвердили Повітряні сили, зазначивши, що ворог здійснив запуск із Новоросійська.

Згодом Україною почала поширюватися повітряна тривога: моніторингові канали зафіксували входження крилатих ракет у повітряний простір. "Калібри" рухалися через Херсонщину північним курсом, попередили Повітряні сили.

Паралельно додаткову загрозу по Україні оголосили через активність балістичних пускових установок на території Брянської області РФ.

Близько 01:00 години Повітряні сили зафіксували рух швидкісної цілі (балістичної ракети) у напрямку Києва через Чернігівську область. У Києві пролунали вибухи, повідомив кореспондент Фокусу.

Через кілька хвилин у Києві пролунали повторні вибухи, інформувала кореспондентка Фокусу.

Також моніторингові канали попереджали про рух ракет типу "Калібр" у напрямку Києва через Черкаську область. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працюють сили ППО по ворожих цілях у небі.

Згодом моніторингові канали попередили про пуски аеробалістичних ракет типу "Кинджал" з бортів МіГ-31К. Ракети рухалися через Чернігівську область у напрямку столиці.

У Києві знову пролунали вибухи після попередження про "Кинджали".

Близько 01:35 години у столиці знову було гучно. Кореспонденти Фокусу повідомили про серію вибухів та перебої зі світлом після ударів по Києву.

Міський голова Віталій Кличко також повідомив, що над Києвом зафіксовано ворожі "Шахеди".

За попередніми даними голови КМВА Тимура Ткаченка, наслідки комбінованої атаки росіян фіксуються у Дарницькому районі столиці.

Близько 01:45 години міський голова Віталій Кличко повідомив, що у деяких районах столиці виникли перебої з електро- та водопостачанням внаслідок російського обстрілу.

Станом на 01:53 годину по Україні оголосили відбої повітряної тривоги щодо загроз від літаків МіГ-31К та "Калібрів".

Наслідки російської комбінованої атаки на столицю уточнюються. Повітряна тривога триває у низці областей через загрозу "Шахедів".

Нагадаємо, у ніч на 24 листопада російські безпілотники масовано атакували Україну: внаслідок обстрілу постраждали Харківська, Чернігівська та Дніпропетровська області.

Також у Тернопільській ОВА 23 листопада повідомили, що кількість жертв через ракетний удар зросла до 34 осіб.