Удар по багатоповерхівці в Тернополі: кількість жертв зросла до 34 осіб, — ОВА

У неділю 23 листопада стало відомо про нові жертви в Тернополі. Унаслідок ракетного удару Збройних сил РФ по житловому багатоповерховому будинку в ніч на 19 листопада кількість загиблих збільшилася до 34 осіб.

Як повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух, за його даними, 33 загиблих уже впізнано, ще один фрагмент тіла належить чоловікові, особу якого встановлюють експерти. Зниклими безвісти значаться шестеро осіб — двоє чоловіків, три жінки та одна дитина.

"Станом на зараз ми можемо говорити, що загинули 34 людини. Серед них 33 вже упізнані, є фрагменти тіла, які належать чоловікові. Зараз експерти працюють над питанням, кому саме з цих двох загиблих вони належать", — розповів Пастух.

Пастух уточнив, що серед загиблих є люди, які не проживали в зруйнованій багатоповерхівці, а прямували в укриття.

"У нас є чотири людини, які загинули за цією адресою, але не проживали в цьому будинку", — додав чиновник.

Пошукові роботи завершено

Напередодні начальник Тернопільської ОДА В'ячеслав Негода підтвердив такі самі дані:

34 загиблих, серед них 6 дітей;

94 травмованих, включно з 18 дітьми;

6 осіб, серед них 1 дитина, вважаються зниклими безвісти;

46 осіб вдалося врятувати, зокрема 7 дітей.

За словами Негоди, пошуково-рятувальна операція тривала чотири доби і була завершена 22 листопада о 18:00. До робіт залучалися підрозділи ДСНС із дев'яти областей, кінологи, медики, поліція, психологи, важка техніка, комунальні служби та волонтери. Слідчі дії тривають.

Обставини удару

Нагадаємо, російські війська завдали по Тернополю комбінованого удару ракетами та ударними дронами. За даними Повітряних сил, застосовувалися ракети Х-101. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, в одному з багатоповерхових будинків сталося часткове обвалення конструкцій.

Раніше повідомлялося про 33 загиблих і понад 90 поранених. Оновлені дані підтверджують збільшення кількості жертв за підсумками завершення пошуково-рятувальних робіт.