Удар по многоэтажке в Тернополе: число жертв возросло до 34 человек, – ОВА

В воскресенье 23 ноября стало известно о новых жертвах в Тернополе. В результате ракетного удара Вооруженных сил РФ по жилому многоэтажному дому в ночь на 19 ноября число погибших увеличилось до 34 человек.

Как сообщил глава Тернопольской ОВА Тарас Пастух, по его данным, 33 погибших уже опознаны, еще один фрагмент тела принадлежит мужчине, личность которого устанавливают эксперты. Пропавшими без вести числятся шесть человек — двое мужчин, три женщины и один ребенок.

"По состоянию на сейчас мы можем говорить, что погибли 34 человека. Среди них 33 уже опознаны, есть фрагменты тела, которые принадлежат мужчине. Сейчас эксперты работают над вопросом, кому именно из этих двух погибших они принадлежат", — рассказал Пастух.

Пастух уточнил, что среди погибших есть люди, которые не проживали в разрушенной многоэтажке, а направлялись в укрытие.

Відео дня

"У нас есть четыре человека, которые погибли по этому адресу, но не проживали в этом доме", — добавил чиновник.

Поисковые работы завершены

Накануне начальник Тернопольской ОГА Вячеслав Негода подтвердил такие же данные:

34 погибших, среди них 6 детей;

94 травмированных, включая 18 детей;

6 человек, среди них 1 ребенок, считаются пропавшими без вести;

46 человек удалось спасти, в том числе 7 детей.

По словам Негоды, поисково-спасательная операция продолжалась четверо суток и была завершена 22 ноября в 18:00. К работам привлекались подразделения ГСЧС из девяти областей, кинологи, медики, полиция, психологи, тяжелая техника, коммунальные службы и волонтеры. Следственные действия продолжаются.

Обстоятельства удара

Напомним, российские войска нанесли по Тернополю комбинированный удар ракетами и ударными дронами. По данным Воздушных сил, применялись ракеты Х-101. В результате атаки были повреждены жилые дома, в одном из многоэтажных зданий произошло частичное обрушение конструкций.

Ранее сообщалось о 33 погибших и более 90 раненых. Обновленные данные подтверждают увеличение количества жертв по итогам завершения поисково-спасательных работ.