33 жертвы и 6 без вести пропавших: в Тернополе завершили разбор завалов (видео)

Спасатели ГСЧС завершили аварийно-спасательные и поисковые работы на месте поврежденного жилого дома в Тернополе. Часть людей находилась под завалами и была заблокирована в квартирах.

Работы по поиску людей продолжались четверо суток. Об этом сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС сообщили, что в результате российской атаки погибли 33 человека, из них шестеро — дети. Травмы получили 94 человека, в том числе 18 детей.

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти 46 человек, из них 7 детей.

В то же время в результате атаки без вести пропавшими считаются шесть человек, из них 1 ребенок.

Во время работ спасатели нашли 3 домашних животных (2 кошки и попугай), их передали владельцам.

"Поисково-спасательные работы завершены. Продолжаются следственные действия", — сообщили в ГСЧС.

Сегодня, 22 ноября, в Тернополе попрощались с Андреем Вегерой, который погиб 19 ноября в результате ракетного удара РФ по Тернополю. Он был студентом 3-го курса ТНТУ.

Также попрощались с Оксаной и ее 7-летней дочерью Амелией Гжесько, которые погибли в результате атаки. Девочка имела польское гражданство.

Напомним, что 19 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Тернополю, в результате которого пострадал многоэтажный жилой дом.

Удары по многоэтажкам на улице Стуса в Тернополе были нанесены 19 ноября российскими крылатыми ракетами Х-101.

Военнослужащий и специалист по радиотехнике Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" отметил, что россияне могли целиться по радиотехническому заводу "Орион" в Тернополе, который давно не работает.

В то же время народного депутата Александра Федиенко обвинили в раскрытии информации о радиозаводе "Орион" в Тернополе, который мог быть целью массированной атаки ВС РФ 19 ноября. Сам нардеп заявил, что ролик был снят еще в середине лета.