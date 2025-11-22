33 жертви та 6 безвісти зниклих: у Тернополі завершили розбір завалів (відео)

Рятувальники ДСНС завершили аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці пошкодженого житлового будинку в Тернополі. Частина людей перебувала під завалами та була заблокована в квартирах.

Роботи з пошуку людей тривали чотири доби. Про це повідомили в ДСНС.

У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки загилнуо 33 людини, з них шестеро — діти. Травми дістали 94 людини, зокрема 18 дітей.

Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 46 людей, з них 7 дітей.

У той же час внаслідок атаки безвісти зниклими вважаються шестеро людей, з них 1 дитина.

Під час робіт рятувальники знайшли 3 домашні тварини (2 кішки та папуга), їх передали власникам.

"Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії", — повідомили в ДСНС.

Сьогодні, 22 листопада, у Тернополі попрощалися із Андрієм Вегерою, який загинув 19 листопада внаслідок ракетного удару РФ по Тернополю. Він був студентом 3-го курсу ТНТУ.

Відео дня

Також попрощалися з Оксаною та її 7-річною донькою Амелією Гжесько, які загинули внаслідок атаки. Дівчинка мала польське громадянство.

Нагадаємо, що 19 листопада російські військові завдали ракетного удару по Тернополю, унаслідок якого постраждав багатоповерховий житловий будинок.

Удари по багатоповерхівках на вулиці Стуса в Тернополі було завдано 19 листопада російськими крилатими ракетами Х-101.

Військовослужбовець та фахівець з радіотехніки Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" зазначив, що росіяни могли цілити по радіотехнічному заводу "Оріон" в Тернополі, який давно не працює.

У той же час народного депутата Олександра Федієнка звинуватили в розкритті інформації про радіозавод "Оріон" в Тернополі, який міг бути ціллю масованої атаки ЗС РФ 19 листопада. Сам нардеп заявив, що ролик було знято ще в середині літа.