"Нічого таємного не публікував": Федієнко заперечив, що "засвітив" Тернопільський радіозавод для РФ

Народного депутата Олександра Федієнка звинуватили в розкритті інформації про радіозавод "Оріон" в Тернополі, який міг бути ціллю масованої атаки ЗС РФ 19 листопада. Парламентар заперечує звинувачення та стверджує, що не публікував нічого конфіденційного.

Нардеп Федієнко, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки прокоментував звинувачення у нібито "зливі" в мережу інформації про Тернопільський радіозавод "Оріон" в ефірі "Київ24" 20 листопада. За його словами, це була публічна комерційна виставка у Києві, куди він прийшов як відвідувач.

Федієнко розповів, що ролик було знято ще в середині літа. Нардеп стверджує, що відео порізали, а оригінальний ролик взагалі не стосувався засобів радіоелектронної боротьби та на ньому був польовий телефонний апарат радянських часів ТА-57 — так званий "тапік".

"Коли я знімаю такі сюжети, я завжди питаю дозволу у людей, де я знімаю, якщо це виставка. Тому ще раз хочу наголосити: нічого таємного, закритого чи ще чогось я точно не оприлюднював і не казав", — заявив депутат.

Парламентар додав, що знайшов в системі тендерних закупівель в інтернеті відкриту документацію щодо продажу так званих "тапіків" військовим частинам у 2025 році, в якій було зазначено назву військової частини та тернопільського заводу "Оріон".

"Кому і навіщо це було потрібно — це вже інша історія, я не є конспірологом. Можливо, комусь треба було щось виправдати, а можливо перебити той інформаційний привід, який зараз завдяки нашим антикорупційним органам рухається по країні", — сказав Федієнко щодо звинувачень в його бік.

Нардеп Федієнко опублікував відео з заводу в Тернополі: деталі

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова 20 листопада звинуватила Олександра Федієнка в тому, що він нібито міг "засвітити" завод у Тернополі, біля якого днем раніше росіяни під час масованого обстрілу вдарили крилатими ракетами по житловому будинку. Парламентар виклав у мережі ролик з виставки техніки військового призначення, в якому показує засіб зв'язку та говорить, що він виробляється на радіозаводі "Оріон" в Тернополі.

Після поширення допису журналістки нардеп видалив ролик зі своєї сторінки.

Обстріл Тернополя 19 листопада

Росіяни вранці 19 листопада атакували Україну 40 крилатими ракетами Х-101 — дві з них завдали удару по багатоповерхівках в Тернополі, станом на полудень 20 листопада під завалами шукають ще 22 людей

Військовослужбовець та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов 20 листопада розповів, що під час обстрілу Тернополя ЗС РФ могли цілитись у завод "Оріон".