"Ничего тайного не публиковал": Федиенко отрицает, что "засветил" Тернопольский радиозавод для РФ

Народного депутата Александра Федиенко обвинили в раскрытии информации о радиозаводе "Орион" в Тернополе, который мог быть целью массированной атаки ВС РФ 19 ноября. Парламентарий отрицает обвинения и утверждает, что не публиковал ничего конфиденциального.

Нардеп Федиенко, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки прокомментировал обвинения в якобы "сливе" в сеть информации о Тернопольском радиозаводе "Орион" в эфире "Киев24" 20 ноября. По его словам, это была публичная коммерческая выставка в Киеве, куда он пришел как посетитель.

Федиенко рассказал, что ролик был снят еще в середине лета. Нардеп утверждает, что видео порезали, а оригинальный ролик вообще не касался средств радиоэлектронной борьбы и на нем был полевой телефонный аппарат советских времен ТА-57 — так называемый "тапик".

"Когда я снимаю такие сюжеты, я всегда спрашиваю разрешения у людей, где я снимаю, если это выставка. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть: ничего тайного, закрытого или еще чего-то я точно не обнародовал и не говорил", — заявил депутат.

Парламентарий добавил, что нашел в системе тендерных закупок в интернете открытую документацию о продаже так называемых "тапиков" военным частям в 2025 году, в которой было указано название воинской части и тернопольского завода "Орион".

"Кому и зачем это было нужно — это уже другая история, я не являюсь конспирологом. Возможно, кому-то надо было что-то оправдать, а возможно перебить тот информационный повод, который сейчас благодаря нашим антикоррупционным органам движется по стране", — сказал Федиенко относительно обвинений в его сторону.

Нардеп Федиенко опубликовал видео с завода в Тернополе: детали

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко-Меринова 20 ноября обвинила Александра Федиенко в том, что он якобы мог "засветить" завод в Тернополе, возле которого днем ранее россияне во время массированного обстрела ударили крылатыми ракетами по жилому дому. Парламентарий выложил в сети ролик с выставки техники военного назначения, в котором показывает средство связи и говорит, что оно производится на радиозаводе "Орион" в Тернополе.

После распространения сообщения журналистки нардеп удалил ролик со своей страницы.

Обстрел Тернополя 19 ноября

Россияне утром 19 ноября атаковали Украину 40 крылатыми ракетами Х-101 — две из них нанесли удар по многоэтажкам в Тернополе, по состоянию на полдень 20 ноября под завалами ищут еще 22 человека

Военнослужащий и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов 20 ноября рассказал, что во время обстрела Тернополя ВС РФ могли целиться в завод "Орион".