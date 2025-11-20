Федиенко мог "засветить" завод в Тернополе, возле которого ударила ракета РФ, — журналистка (видео)

Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко обнародовал видео с выставки вооружения, на котором показал прибор радиоэлектронной борьбы с предприятия в Тернополе. При этом он указал, что речь идет о заводе "Орион", и это могло помочь россиянам, считает военная журналистка.

Федиенко удалил видео, на котором говорит о предприятии в Тернополе, но сохранились фрагменты, написала в Facebook специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко-Меринова. На записи, размещенной в Telegram-канале, видим нардепа, который показывает устройство РЭБ и говорит, что это тернопольский завод "Орион".

В Telegram корреспондента — кадры с нардепом Федиенко. Чиновник показывает устройство, которое изготавливается украинской компанией из города, пострадавшего от воздушного удара РФ 19 ноября. Автор сообщения при этом отмечает, что посещала выставки оружия, но никогда не озвучивала "ни место проведения, ни город изготовления", иногда не указывалась и название компании. Кириенко написала, что видео могло быть причиной гибели людей.

"Когда вы спросите, почему прилетело в Тернополь и убило семьи с детьми, вспомните о полезных д***вах, которые делают такое. Просто послушайте этого [человека]. А здесь просто дело для СБУ. Надеюсь, они заметили это видео. Потому что пользователь его уже удалил", — говорится в сообщении.

В заметке Facebook корреспондентка отметила, что речь идет о члене комитета по нацбезопасности, который выложил видео с выставки техники военного назначения на YouTube-канале.

"Народный депутат Александр Федиенко, который еще является членом комитета по Нацбезопасности, опубликовал у себя на ютуб видео с выставки наших производителей РЭБ. Назвал место, город и завод, где это делают. Морали не будет. Ее здесь просто нет. Есть очередная история о д***ях", — написала Кириенко-Меринова.

Обстрел Тернополя — есть ли реакция Федиенко

На странице Facebook нардепа Федиенко пока нет комментариев об обстреле Тернополя и о видео, на котором открыто называлась компания "Орион". Зато там можно отыскать два сообщения с мероприятий, связанных с военно-промышленным комплексом Украины. Например, 7 октября политик посетил международный форум оборонных индустрий DFNC3 в Киеве, а пять дней назад, 15 ноября, — конференцию StayConnected'25, на которой речь шла о развитии электронной коммуникационной, цифровой инфраструктуры.

Обстрел Тернополя — визит Федиенко на StayConnected 25 Фото: Александр Федиенко

В Telegram-канале Федиенко также нет реакции на сообщение корреспондента. На YouTube-канале нардепа видим, что есть серия видео о средствах РЭБ и детекторы дронов, но записи о выставке и компании "Орион" не отыскалось.

Обстрел Тернополя — скриншот YouTube-канала Федиенко Фото: Скриншот

На инцидент отреагировала народный депутат и коллега по партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая. Политик распространила информацию о Федиенко и вспомнила, как на нее подавали иск о гостайне. Между тем военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что подготовка масштабного ракетного удара занимает у РФ примерно три недели.

Удар РФ по Тернополю 19 ноября

Отметим, утром 19 ноября ВС РФ запустила по Украине 40 крылатых ракет Х-101, две из которых ударили по многоэтажкам в Тернополе. В результате прямого попадания ракеты в одном доме разрушены квартиры с 3 по 9 этаж. Во дворе второго дома ударила вторая ракета: начался пожар и мгновенно выгорели квартиры с 1 по 9 этаж, сообщил глава МВД Игорь Кириленко.

Напоминаем, военный Сергей Бескрестнов "Флеш" рассказал о заводе "Орион" в Тернополе, который мог стать целью ракет РФ.