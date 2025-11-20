Федієнко міг "засвітити" завод у Тернополі, біля якого вдарила ракета РФ, — журналістка (відео)

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко оприлюднив відео з виставки озброєння, на якому показав прилад радіоелектронної боротьби з підприємства у Тернополі. Водночас він вказав, що ідеться про завод "Оріон", і це могло допомогти росіянам, вважає воєнна журналістка.

Федієнко видалив відео, на якому говорить про підприємство в Тернополі, але збереглись фрагменти, написала у Facebook спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко-Мерінова. На записі, розміщеному у Telegram-каналі, бачимо нардепа, який показує пристрій РЕБ і говорить, що це тернопільський завод "Оріон".

У Telegram кореспондентки — кадри з нардепом Федієнком. Посадовець показує пристрій, який виготовляється українською компанією з міста, постраждалого від повітряного удару РФ 19 листопада. Авторка допису водночас наголошує, що відвідувала виставки зброї, але ніколи не озвучувала "ані місце проведення, ані місто виготовлення", інколи не вказувалась і назва компанії. Кирієнко написала, що вказане відео могло бути причиною загибелі людей.

"Коли ви спитаєте, чому прилетіло в Тернопіль і вбило сімʼї з дітьми, згадайте про корисних д***вів, які роблять таке. Просто послухайте цю [особу]. А тут просто справа для СБУ. Сподіваюсь, вони помітили це відео. Бо користувач його вже видалив", — ідеться у дописі.

У дописі Facebook кореспондентка наголосила, що ідеться про члена комітету з нацбезпеки, який виклав відео з виставки техніки військового призначення на YouTube-каналі.

"Народний депутат Олександр Федієнко, який ще є членом комітету з Нацбезпеки, опублікував у себе на ютуб відео з виставки наших виробників РЕБ. Назвав місце, місто і завод де це роблять. Моралі не буде. Її тут просто нема. Є чергова історія про д***їв". — написала Кирієнко-Мерінова.

Обстріл Тернополя — чи є реакція Федієнка

На сторінці Facebook нардепа Федієнка поки немає коментарів про обстріл Тернополя і про відео, на якому відкрито називалась компанія "Оріон". Натомість там можна відшукати два дописи із заходів, пов'язаних з військово-промисловим комплексом України. Наприклад, 7 жовтня політик відвідав міжнародний форум оборонних індустрій DFNC3 у Києві, а п'ять днів тому, 15 листопада, — конференцію StayConnected’25, на якій ішлося про розвиток електронної комунікаційної, цифрової інфраструктури.

Обстріл Тернополя — візит Федієнка на StayConnected 25

У Telegram-каналі Федієнка також немає реакції на допис кореспондентки. На YouTube-каналі нардепа бачимо, що є серія відео про засоби РЕБ і детектори дронів, але запису про виставку і компанію "Оріон" не відшукалось.

Обстріл Тернополя — скриншот YouTube-каналу Федієнка

На інцидент відреагувала народна депутатка та колега по партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла. Політикиня поширила інформацію про Федієнка і згадала, як на неї подавали позов щодо держтаємниці. Тим часом військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що підготовка масштабного ракетного удару займає у РФ приблизно три тижні.

Удар РФ по Тернополю 19 листопада

Зазначимо, зранку 19 листопада ЗС РФ запустили по Україні 40 крилатих ракет Х-101, дві з яких вдарили по багатоповерхівках в Тернополі. Внаслідок прямого влучання ракети в одному будинку зруйновано квартири з 3 по 9 поверхи. На подвір'ї другого будинку вдарила друга ракета: почалась пожежа і миттєво вигоріли квартири з 1 по 9 поверхи, повідомив глава МВС Ігор Кириленко.

Нагадуємо, військовий Сергій Бескрестнов "Флеш" розповів про завод "Оріон" в Тернополі, який міг стати ціллю ракет РФ.