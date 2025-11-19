Названо тип ракет, якими ЗС РФ атакували будинок у Тернополі: прямо з конвеєра
Удари по багатоповерхівках на вулиці Стуса в Тернополі, внаслідок яких загинули щонайменше 25 осіб, було завдано 19 листопада російськими крилатими ракетами Х-101.
Пуск ракет здійснювався з бортів стратегічної авіації у Вологодській та Астраханській областях РФ. Для атаки задіяли шість Ту-95МС (аеродром базування "Оленя") і чотири Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" і "Українка", повідомило командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Правоохоронці, які наразі вивчають уламки боєприпасів і документують черговий воєнний злочин російських окупантів, укотре констатують, що ракета Х-101 містить компоненти й комплектуючі, виробниками яких є компанії, зокрема, із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.
Одна з ракет була виготовлена в четвертому кварталі 2025 року.
"Таких трагедій, як зараз у Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити вже оголошені санкції проти держави-терориста", — наголошують військові.
Ще до офіційних висновків представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також висловлював припущення, що ворог вдарив по мирних людях ракетою Х-101.
Унаслідок удару знищено житлові конструкції з 4 по 9 поверхи. Загалом надійшло понад 200 заяв про втрату зв'язку з рідними. Станом на 17:00 відомо про 25 загиблих, серед яких троє дітей. Поранень дістали щонайменше 80 осіб. За словами глави МВС Ігоря Клименка, наразі немає зв'язку ще з 25 людьми, тому не виключено, що кількість жертв може зрости.
Нещодавно з-під завалів нещодавно витягли 20-річного хлопця, який весь час був на зв'язку з рятувальниками.
Нагадаємо, у мережі з'явилося фото, як російська ракета прицільно б'є по багатоповерхівці в Тернополі.
Також повідомлялося, що об 11:00 ЗС РФ здійснили повторну атаку по Тернопільській області, запустивши дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".