Названо тип ракет, якими ЗС РФ атакували будинок у Тернополі: прямо з конвеєра

Удари по багатоповерхівках на вулиці Стуса в Тернополі, внаслідок яких загинули щонайменше 25 осіб, було завдано 19 листопада російськими крилатими ракетами Х-101.

Пуск ракет здійснювався з бортів стратегічної авіації у Вологодській та Астраханській областях РФ. Для атаки задіяли шість Ту-95МС (аеродром базування "Оленя") і чотири Ту-160МС (аеродроми базування "Енгельс" і "Українка", повідомило командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Правоохоронці, які наразі вивчають уламки боєприпасів і документують черговий воєнний злочин російських окупантів, укотре констатують, що ракета Х-101 містить компоненти й комплектуючі, виробниками яких є компанії, зокрема, із США, Китаю і Тайваню, Німеччини, Нідерландів та інших країн.

Одна з ракет була виготовлена в четвертому кварталі 2025 року.

Відео дня

"Таких трагедій, як зараз у Тернополі, можна було б уникнути, якби Росія не знаходила можливість обходити вже оголошені санкції проти держави-терориста", — наголошують військові.

Ще до офіційних висновків представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також висловлював припущення, що ворог вдарив по мирних людях ракетою Х-101.

Унаслідок удару знищено житлові конструкції з 4 по 9 поверхи. Загалом надійшло понад 200 заяв про втрату зв'язку з рідними. Станом на 17:00 відомо про 25 загиблих, серед яких троє дітей. Поранень дістали щонайменше 80 осіб. За словами глави МВС Ігоря Клименка, наразі немає зв'язку ще з 25 людьми, тому не виключено, що кількість жертв може зрости.

Нещодавно з-під завалів нещодавно витягли 20-річного хлопця, який весь час був на зв'язку з рятувальниками.

Нагадаємо, у мережі з'явилося фото, як російська ракета прицільно б'є по багатоповерхівці в Тернополі.

Також повідомлялося, що об 11:00 ЗС РФ здійснили повторну атаку по Тернопільській області, запустивши дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".