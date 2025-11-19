Назван типа ракет, которыми ВС РФ атаковали дом в Тернополе: прямо с конвеера

Удары по многоэтажкам на улице Стуса в Тернополе, в результате которых погибли не менее 25 человек, были нанесены 19 ноября российскими крылатыми ракетами Х-101.

Пуск ракет осуществлялся с бортов стратегической авиации в Вологодской и Астраханской областей РФ. Для атаки задействовали шесть Ту-95МС (аэродром базирования "Оленья") и четыре Ту-160МС (аэродромы базирования "Энгельс" и "Украинка", сообщило командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Правоохранители, которые на данный момент изучают обломки боеприпасов и документируют очередное военное преступление российских оккупантов, в очередной раз констатируют, что ракета Х-101 содержит компоненты и комплектующие, производителями которых являются компании в частности из США, Китая и Тайваня, Германии, Нидерландов и других стран.

Одна из ракет была изготовлена в четвертом квартале 2025 года.

"Таких трагедий, как сейчас в Тернополе, можно было бы избежать, если бы Россия не находила возможность обходить уже объявленные санкции против государства-террориста", – подчеркивают военные.

Еще до официальных выводов представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также высказывал предположение, что враг ударил по мирным людям ракетой Х-101.

В результате удара уничтожены жилые конструкции с 4 по 9 этажи. В общей сложности поступило более 200 заявлений о потере связи с родными. По состоянию на 17:00 известно о 25 погибших, среди которых трое детей. Ранений получили не менее 80 человек. По словам главы МВД Игоря Клименко, на данный момент нет связи еще с 25 людьми, поэтому не исключено, что количество жертв может вырасти.

Недавно из-под завалов недавно извлекли 20-летнего парня, который все время был на связи со спасателями.

Напомним, в сети появилось фото, как российская ракета прицельно бьет по многоэтажке в Тернополе.

Также сообщалось, что в 11:00 ВС РФ осуществили повторную атаку по Тернопольской области, запустив две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".