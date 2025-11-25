Взрывы в Киеве, тревога по всем областям: россияне атакуют Украину крылатыми ракетами, баллистикой и "Кинжалами"

Ночью 25 ноября российская армия запустила по Украине крылатые ракеты типа "Калибр" и баллистические ракеты, в Киеве прогремели взрывы на фоне атаки. Также россияне подняли в воздух несколько бортов МиГ-31К, которые являются носителями ракет типа "Кинжал".

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Фокус передает информацию о ночной атаке россиян.

Около 00:30 часов мониторинговые каналы предупредили о вероятных пусках крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря. Через некоторое время информацию подтвердили Воздушные силы, отметив, что враг осуществил запуск из Новороссийска.

Впоследствии по Украине начала распространяться воздушная тревога: мониторинговые каналы зафиксировали вхождение крылатых ракет в воздушное пространство. "Калибры" двигались через Херсонскую область северным курсом, предупредили Воздушные силы.

Параллельно дополнительную угрозу по Украине объявили из-за активности баллистических пусковых установок на территории Брянской области РФ.

Около 01:00 часов Воздушные силы зафиксировали движение скоростной цели (баллистической ракеты) в направлении Киева через Черниговскую область. В Киеве прогремели взрывы, сообщил корреспондент Фокуса.

Через несколько минут в Киеве прогремели повторные взрывы, информировала корреспондент Фокуса.

Также мониторинговые каналы предупреждали о движении ракет типа "Калибр" в направлении Киева через Черкасскую область. В Киевской городской военной администрации сообщили, что в столице работают силы ПВО по вражеским целям в небе.

Впоследствии мониторинговые каналы предупредили о пусках аэробаллистических ракет типа "Кинжал" с бортов МиГ-31К. Ракеты двигались через Черниговскую область в направлении столицы.

В Киеве снова прогремели взрывы после предупреждения о "Кинжалах".

Новость дополняется...