ВС РФ массированно атаковали Украину: масштабные разрушения, много жертв и пожар на судне (фото)

В ночь на 24 ноября Украина подверглась массированной атаке российских беспилотников. В частности, Воздушные силы ВСУ сообщают о сбитии 125 вражеских дронов различных типов. Больше всего пострадали Харьковская, Черниговская и Днепропетровская области, где в результате ударов есть жертвы и пострадавшие среди гражданского населения.

Как говорится в заметке Воздушных сил ВСУ, в ночь с 23 на 24 ноября противник совершил атаку 162 ударными БпЛА типа "Shahed", "Гербера" и другими беспилотниками с направлений Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с территории ВОТ АР Крым (Гвардейское). Более 80 дронов принадлежали к типу Shahed.

Для отражения нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, системы беспилотных летательных аппаратов и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации по состоянию на 09:00 24 ноября, украинская ПВО сбила или подавила 125 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. Попадания зафиксированы на 15 локациях, еще один сбитый дрон упал в виде обломков.

Черниговская область: разрушения на границе и пострадавшие жители города

По информации ГСЧС Черниговской области, в ночь на 24 ноября российские войска атаковали село Жадово, входящее в состав Семеновской громады Новгород-Северского района. В результате удара пострадали несколько зданий: было повреждено не эксплуатируемое сооружение местной пожарной части, жилой дом и хозяйственная постройка. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, и, к счастью, никто не пострадал и не погиб.

Также утром того же дня в областном центре — городе Чернигове — враг нанес удар по частному жилому дому. В результате атаки пострадали два человека, 2002 и 2006 годов рождения. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское заведение, а пожар спасатели ликвидировали.

В ночь на 24 ноября российские войска атаковали село Жадово Фото: Национальная полиция

Днепропетровская область: удары по громадам и разрушение инфраструктуры

Кроме этого, председатель Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко сообщил, что враг продолжает обстрелы области. В Никопольском районе применялись РСЗО "Град", тяжелая артиллерия и FPV-дроны, пострадали райцентр, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады. Также БпЛА атаковали Покровскую и Межевскую громады Синельниковского района, повреждена инфраструктура. Погибших и пострадавших нет. Защитники сбили два вражеских дрона.

Одесская область: атаки по гражданской портовой инфраструктуре

Зато председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об атаке вражеских беспилотников по югу Одесской области. Повреждены гражданская портовая инфраструктура и оборудование, на не эксплуатируемом судне возник пожар, который оперативно ликвидировали. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

ВС РФ атаковали гражданскую портовую инфраструктуру в Одесской области Фото: Одесская ОВА

Харьковская область: массированные удары дронов и жертвы среди мирного населения

За прошедшие сутки Харьков и семь населенных пунктов области подверглись массированным атакам российских беспилотников. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате обстрелов погибли четыре человека, еще 14 получили ранения, среди них двое детей.

В самом Харькове жертвами стали женщины 27, 41 и 69 лет и 55-летний мужчина, также пострадали 13 человек, среди которых 11-летняя девочка и 12-летний мальчик. Зато в селе Москалевка Старосалтовской общины пострадала 48-летняя женщина.

В течение 23 ноября Харьков и семь населенных пунктов области подверглись массированным атакам российских беспилотников Фото: Харьковская ОГА

Враг атаковал Шевченковский и Салтовский районы Харькова 15-ю БПЛА, используя различные типы вооружения: 15 дронов типа "Герань-2", FPV-дроны (точное количество уточняется) и еще 33 дрона других типов.

В результате ударов получили повреждения и разрушения многочисленные объекты гражданской инфраструктуры:

г. Харьков: 7 частных домов, многоквартирный дом, электросети, гражданское предприятие, 4 автомобиля, здание учебного заведения;

Богодуховский район (с. Одноробовка): частный дом и хозяйственная постройка;

Купянский район (с. Мирное, с. Новая Александровка): 2 автомобиля, (с. Садовод, с. Плоское) — 2 частных дома;

Чугуевский район (с. Москалевка): ферма.

