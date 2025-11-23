Жителей Днепропетровщины просят сделать запас воды: что произошло

Жителей Павлограда, Шахтерского и Юрьевки Днепропетровской области вечером 23 ноября попросили сделать запас воды. Энергетики сейчас выясняют причины отсутствия света.

В Павлограде в результате российских ударов исчезла электроэнергия. Жителей города просят успеть сделать запасы воды. Об этом сообщает Днепр Регион со ссылкой на Павлоградский городской совет.

Жителей Днепропетровщины просят сделать запас воды

"Павлоградводоканал" информирует: "В связи с отсутствием электрической энергии в городе, водоснабжение на город Павлоград с 22-00 ч будет приостановлено. С 24.11.2025р водоснабжение на город будет осуществляться по графику:

с 6-00 до 10-00 и с 18-00 до 22-00 до восстановления электроснабжения на город.

В случае восстановления подачи электрической энергии, водоснабжение будет осуществляться в обычном режиме".

Также стало известно от Павлоградского городского совета о временном приостановлении работы котельных.

"Из-за отсутствия электроэнергии работа котельных города приостановлена. Лечебные учреждения перешли на альтернативные источники электропитания", — отметили там.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук подчеркнул: "Внимание жителей Павлограда, Шахтерского и Юрьевки. Сделайте запас воды. Энергетики сейчас выясняют причины отсутствия света".

Взрыв в Павлограде

Вечером россияне снова запустили по Украине дроны. Беспилотники фиксировались в Сумской, Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях. В частности, в 19:17 Воздушные силы предупредили, что дроны на северо- и юго-востоке Днепропетровской области движутся курсом на Павлоград. Через несколько минут в городе прогремел взрыв.

"После взрыва, который прогремел в Павлограде Днепропетровской области, по всему городу исчез свет", — отметили корреспонденты "Суспільного".

Напомним, в ночь на 23 ноября российские беспилотники атаковали Корюковку Черниговской области, серьезно повредив Центр детского и юношеского творчества, где ежедневно занимались местные дети.

Также Фокус ранее писал, что вечером 22 ноября россияне атаковали Днепр и область ударными дронами типа "шахед", в результате чего была повреждена жилая многоэтажка. В сети появились кадры последствий атаки, где виден пожар в многоэтажном доме и изуродованные рядом с домом авто.