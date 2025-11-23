Жителів Дніпропетровщини просять зробити запас води: що сталося

Жителів Павлограда, Шахтарського та Юріївки Дніпропетровської області ввечері 23 листопада попросили зробити запас води. Енергетики наразі з’ясовують причини відсутності світла.

У Павлограді внаслідок російських ударів зникла електроенергія. Мешканців міста просять встигнути зробити запаси води. Про це повідомляє Дніпро Регіон з посиланням на Павлоградську міську раду.

Жителів Дніпропетровщини просять зробити запас води

"Павлоградводоканал" інформує: "У зв’язку з відсутністю електричної енергії в місті, водопостачання на місто Павлоград з 22-00 год буде призупинено. З 24.11.2025р водопостачання на місто буде здійснюватися за графіком:

з 6-00 до 10-00 та з 18-00 до 22-00 до відновлення електропостачання на місто.

У разі відновлення подачі електричної енергії, водопостачання буде здійснюватися в звичайному режимі".

Також стало відомо від Павлоградської міської ради про тимчасове призупинення роботи котелень.

"Через відсутність електроенергії робота котелень міста призупинена. Лікувальні заклади перейшли на альтернативні джерела електроживлення", — зазначили там.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук наголосив: "Увага мешканців Павлограда, Шахтарського та Юріївки. Зробіть запас води. Енергетики зараз з’ясовують причини відсутності світла".

Вибух у Павлограді

Увечері росіяни знову запустили по Україні дрони. Безпілотники фіксувалися в Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Зокрема, о 19:17 Повітряні сили попередили, що дрони на північному та південному сході Дніпропетровської області рухаються курсом на Павлоград. Через кілька хвилин у місті пролунав вибух.

"Після вибуху, який пролунав у Павлограді на Дніпропетровщині, по всьому місту зникло світло", — зазначили кореспонденти "Суспільного".

Нагадаємо, у ніч на 23 листопада російські безпілотники атакували Корюківку Чернігівської області, серйозно пошкодивши Центр дитячої та юнацької творчості, де щодня займалися місцеві діти.

Також Фокус раніше писав, що увечері 22 листопада росіяни атакували Дніпро й область ударними дронами типу "шахед", унаслідок чого було пошкоджено житлову багатоповерхівку. У мережі з'явилися кадри наслідків атаки, де видно пожежу в багатоповерховому будинку і понівечені поруч із будинком авто.