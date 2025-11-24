ЗС РФ масовано атакували Україну: масштабні руйнування, багато жертв та пожежа на судні (фото)

У ніч на 24 листопада Україна зазнала масованої атаки російських безпілотників. Зокрема, Повітряні сили ЗСУ повідомляють про збиття 125 ворожих дронів різних типів. Найбільше постраждали Харківська, Чернігівська та Дніпропетровська області, де внаслідок ударів є жертви та постраждалі серед цивільного населення.

Як йдеться в дописі Повітряних сил ЗСУ, в ніч з 23 на 24 листопада противник здійснив атаку 162 ударними БпЛА типу "Shahed", "Гербера" та іншими безпілотниками з напрямків Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з території ТОТ АР Крим (Гвардійське). Понад 80 дронів належали до типу Shahed.

Для відбиття нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, системи безпілотних літальних апаратів та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією станом на 09:00 24 листопада, українська ППО збила або придушила 125 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Влучання зафіксовані на 15 локаціях, ще один збитий дрон впав у вигляді уламків. Найбільші руйнування та постраждалі від ворожих атак зафіксовані на Харківщині, Чернігівщині та Дніпропетровщині.

Відео дня

Чернігівщина: руйнування на прикордонні та постраждалі мешканці міста

За інформацією ДСНС Чернігівської області, у ніч на 24 листопада російські війська атакували село Жадове, що входить до складу Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Внаслідок удару постраждали кілька будівель: була пошкоджена не експлуатована споруда місцевої пожежної частини, житловий будинок та господарча споруда. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, і, на щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

Також уранці того ж дня в обласному центрі – місті Чернігові – ворог завдав удару по приватному житловому будинку. У результаті атаки постраждали двоє людей, 2002 та 2006 років народження. Потерпілі були оперативно доставлені до медичного закладу, а пожежу рятувальники ліквідували.

У ніч на 24 листопада російські війська атакували село Жадове Фото: Національна поліція

Дніпропетровщина: удари по громадах та руйнування інфраструктури без жертв

Окрім цього, голова Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко повідомив, що ворог продовжує обстріли області. У Нікопольському районі застосовувались РСЗВ "Град", важка артилерія та FPV-дрони, постраждали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Також БпЛА атакували Покровську та Межівську громади Синельниківського району, пошкоджено інфраструктуру. Загиблих і постраждалих немає. Захисники збили два ворожі дрони.

Одещина: атаки по цивільній портовій інфраструктурі

Натомість голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про атаку ворожих безпілотників по півдню Одещини. Пошкоджено цивільну портову інфраструктуру та обладнання, на не експлуатованому судні виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Даних про загиблих та постраждалих не надходило.

ЗС РФ атакували цивільну портову інфраструктуру на Одещині Фото: Одеська ОВА

Харківщина: масовані удари дронів і жертви серед мирного населення

Протягом минулої доби Харків та сім населених пунктів області зазнали масованих атак російських безпілотників. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 14 отримали поранення, серед них двоє дітей.

У самому Харкові жертвами стали жінки 27, 41 та 69 років та 55-річний чоловік, також постраждали 13 осіб, серед яких 11-річна дівчинка і 12-річний хлопчик. Натомість у селі Москалівка Старосалтівської громади постраждала 48-річна жінка.

Протягом 23 листопада Харків та сім населених пунктів області зазнали масованих атак російських безпілотників Фото: Харківська ОДА

Ворог атакував Шевченківський та Салтівський райони Харкова 15-ма БПЛА, використовуючи різні типи озброєння: 15 дронів типу "Герань-2", FPV-дрони (точна кількість уточнюється) та ще 33 дрони інших типів.

Внаслідок ударів зазнали пошкоджень і руйнувань численні об’єкти цивільної інфраструктури:

м. Харків: 7 приватних будинків, багатоквартирний будинок, електромережі, цивільне підприємство, 4 автомобілі, будівля навчального закладу;

Богодухівський район (с. Одноробівка): приватний будинок та господарча споруда;

Куп’янський район (с. Мирне, с. Нова Олександрівка): 2 автомобілі, (с. Садовод, с. Плоске) – 2 приватні будинки;

Чугуївський район (с. Москалівка): ферма.

Нагадаємо, що у ніч на 23 листопада російські безпілотники атакували Корюківку Чернігівської області, серйозно пошкодивши Центр дитячої та юнацької творчості, де щодня займалися місцеві діти.

Також Фокус писав, що ввечері 23 листопада у Павлограді внаслідок російських ударів зникла електроенергія, тому мешканців міста попросили встигнути зробити запаси води.