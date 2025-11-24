Одеса під масованим обстрілом: лунають вибухи, у місті частково зникло світло

Одеса та область наразі перебувають під атакою ударних "Шахедів". Кореспондент Фокусу вже чув кілька вибухів, а світло частково зникло у центральній частині міста.

Повідомляється, що росіяни почали атакувати Одесу 24 листопада, приблизно о 18:10. Саме тоді в Одеській ОВА повідомили про повітряну тривогу, а моніторингові Telegram-канали повідомляли про наближення ворожих дронів.

Мережею ширяться повідомлення про пожежу від влучання та зникнення світла у деяких абонентів. Журналіст Фокусу, який живе в Одесі, підтвердив цю інформацію.

Нині Одещину атакує велика група "Шахедів". Офіційної інформації щодо жертв та руйнувань поки не надходило.

Нагадаємо, Росія почала використовувати аеродром, координати якого поки що невідомі, для базування авіації, яка запускає ракети по Україні. Аеродром "Оленья" в Мурманській області тепер не є основним для бойових вильотів Ту-95МС

Відео дня

А 22 листопада російські окупанти атакували Запоріжжя, завдавши удару по місту безпілотником. Тип дрона, який використав ворог, наразі не повідомляється.