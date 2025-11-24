Одесса под массированным обстрелом: раздаются взрывы, в городе частично пропал свет

Одесса и область сейчас находятся под атакой ударных "Шахедов". Корреспондент Фокуса уже слышал несколько взрывов, а свет частично исчез в центральной части города.

Сообщается, что россияне начали атаковать Одессу 24 ноября, около 18:10. Именно тогда в Одесской ОГА сообщили о воздушной тревоге, а мониторинговые Telegram-каналы сообщали о приближении вражеских дронов.

По сети распространяются сообщения о пожаре от попадания и исчезновении света у некоторых абонентов. Журналист Фокуса, который живет в Одессе, подтвердил эту информацию.

Сейчас Одесскую область атакует большая группа "Шахедов". Официальной информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Напомним, Россия начала использовать аэродром, координаты которого пока неизвестны, для базирования авиации, которая запускает ракеты по Украине. Аэродром "Оленья" в Мурманской области теперь не является основным для боевых вылетов Ту-95МС

А 22 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье, нанеся удар по городу беспилотником. Тип дрона, который использовал враг, пока не сообщается.