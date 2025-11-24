Авиация ВС РФ начала взлетать с неизвестного аэродрома: как изменятся ракетные удары по Украине

Россия начала использовать аэродром, координаты которого пока неизвестны, для базирования авиации, которая запускает ракеты по Украине.

Аэродром "Оленья" в Мурманской области теперь не является основным для боевых вылетов Ту-95МС, сообщает Telegram-канал Tracking.

Согласно опубликованной информации, во время ракетных атак 30 октября и 19 ноября борты Ту-95МС взлетали с неизвестного на данный момент аэропорта.

"Сейчас можем сказать, что время до пусковых уже уменьшилось около 30 минут, соответственно подлет к зоне составляет около 2 часов и 30 минут", – говорится в публикации.

Авиабаза "Оленья"

В Воздушных силах ВСУ эту информацию пока никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что спутниковые фото авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области Российской Федерации обнаружили группу грузовиков разного размера. Также 16 ноября мониторинговые каналы зафиксировали активное перемещение военной авиации ВС РФ между аэродромами "Энгельс-2", "Оленья" и "Украинка".

Відео дня

Напомним, военный обозреватель Александр Коваленко рассказал о новой тактике ударов РФ по Украине и о том, почему больше будут использовать баллистику, чем Х-101.