60 "Искандеров" в месяц: какими ракетами будет стрелять РФ или собьет ли их Украина, — Коваленко

В течение четырех лет войны в Украине у России уменьшились возможности запускать крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", зато в 2-3 раза выросло производство баллистических ракет "Искандер-М", пояснил военный обозреватель. Эти ракеты трудно сбивать, поскольку имеющиеся системы противовоздушной обороны еще не успели приспособиться к новым версиям средств поражения РФ.

В первые месяцы войны баллистические ракеты "Искандер-М" были оружием, которое почти в 100% попадало по цели, но старые советские запасы вскоре иссякли, говорится в заметке военного обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко на странице Facebook. Российский ВПК сначала мог изготовлять только одну ракету на 2-3 дня (10-15 в месяц). Однако к осени 2025 года россияне начали изготавливать по две ракеты в сутки (то есть до 60 в месяц). По мнению обозревателя, именно баллистика будет тем оружием, которым РФ будет бить по Украине ближайшие месяцы. По его словам, это оружие вновь стало "средством неотвратимого террора".

Обозреватель подсчитал, что в течение первых 10 дней ноября ВС РФ запустили по Украине более 1600 дронов различных типов ("Шахедов", "Гербер", "Пародий"). При этом средства ПВО сбили 80% целей и произошло более 300 попаданий (эффективность ПВО упала на 20% по сравнению с октябрем). Между тем в наборе средств поражения РФ стало ощутимо больше баллистических ракет — российских "Искандер-М" и северокорейских KN-23. Возникал вопрос, почему их больше, ведь в запасе у россиян большое количество крылатых Х-101 и "Калибров".

Коваленко объяснил, что причина — в росте производства баллистики и в том, что западные производители еще не модифицировали украинские ЗРК Patriot и IRIS-T для улучшенных ракет России. Кроме того, уменьшились возможности пуска Х-101 из-за операции "Паутина". Учитывая это, он ожидает, что в ближайшее время, до конца ноября, РФ будет использовать именно такой тип средств поражения, параллельно атакуя дешевыми дронами-камикадзе.

"Россия и в дальнейшем будет наращивать террор Украины баллистическим оружием. Именно баллистика гарантирует врагу неизбежное поражение намеченной цели в подавляющем большинстве случаев", — говорится в заметке.

Коваленко отметил, в чем заключается основная опасность от баллистики. Когда взлетают самолеты ВС РФ для пуска Х-101 или "Кинжал", то это фиксируется и у украинцев есть около часа, чтобы подготовиться к появлению ракет. О пуске баллистического "Искандера" становится известно в тот же миг, как это происходит, то есть нет промежутка времени, как с самолетами.

"Предугадать пуск 9М723 невозможно, поскольку баллистическая ракета фиксируется только в момент пуска и в отдельных случаях удается зафиксировать выход на позицию пусковой установки", — заметил обозреватель.

Для защиты от баллистики следует работать в двух направлениях. С одной стороны, производители ЗРК Patriot и IRIS-T должны модифицировать установки, чтобы они стали более эффективными. С другой, — Силы обороны должны уничтожать возможности РФ изготавливать баллистические ракеты — бить по производствам, логистике, прекращать поставки из-за рубежа.

Обстрелы Украины — сообщение Коваленко о баллистических "Искандерах" 12 ноября Фото: Скриншот

Обстрелы Украины — детали

Отметим, один из последних мощных обстрелов Украины состоялся в ночь с 7 на 8 ноября. Россияне выпустили по украинцам 35 баллистических ракет (суммарно всех типов — 42): средства ПВО сбили только девять. ВС РФ попали по объектам энергетической инфраструктуры: в Украине начались плановые и аварийные отключения электроэнергии, тепла и воды.

Напоминаем, 12 ноября россияне обстреляли Харьков дронами-камикадзе "Герань-2": есть попадания и пожары.