60 "Іскандерів" на місяць: якими ракетами стрілятиме РФ чи зможе їх відбити Україна, — Коваленко

Протягом чотирьох років війни в Україні у Росії зменшились можливості запускати крилаті ракети Х-101 та "Калібр", натомість у 2-3 рази зросло виробництво балістичних ракет "Искандер-М", пояснив воєнний оглядач. Ці ракети важко збивати, оскільки наявні системи протиповітряної оборони ще не встигли пристосуватись до нових версій засобів ураження РФ.

У перші місяці війни балістичні ракети "Искандер-М" були зброєю, яка майже у 100% влучала по цілі, але старі радянські запаси незабаром вичерпались, ідеться у дописі воєнного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка на сторінці Facebook. Російський ВПК спершу спромігся лише на одну ракету на 2-3 дні (10-15 на місяць). Однак до осені 2025 року росіяни почали виготовляти по дві ракети на добу (тобто до 60 на місяць). На думку оглядача, саме балістика буде тією зброєю, якою РФ битиме по Україні найближчі місяці. З його слів, ця зброя знов стала "засобом невідворотного терору".

Оглядач підрахував, що протягом перших 10 днів листопада ЗС РФ запустила по Україні понад 1600 дронів різних типів ("Шахедів", "Гербер", "Пародій"). При цьому засоби ППО збили 80% цілей і відбулось більш як 300 влучань (ефективність ППО упала на 20% порівняно з жовтнем). Тим часом у наборі засобів ураження РФ стало відчутно більше балістичних ракет — російських "Искандер-М" та північнокорейських KN-23. Виникало питання, чому їх більше, адже в запасі у росіян велика кількість крилатих Х-101 та "Калібрів".

Відео дня

Коваленко пояснив, що причина — у зростанні виробництва балістики та у тому, що західні виробники ще не модифікували українські ЗРК Patriot та IRIS-T для покращених ракет Росії. Крім того, зменшились можливості пуску Х-101 через операцію "Павутина". З огляду на це він очікує, що найближчим часом, до кінця листопада, РФ використовуватиме саме такий тип засобів ураження, паралельно атакуючи дешевими дронами-камікадзе.

"Росія й надалі нарощуватиме терор України балістичною зброєю. Саме балістика гарантує ворогові неминучу поразку наміченої мети у переважній більшості випадків", — ідеться у дописі.

Коваленко наголосив, у чому полягає основна небезпека від балістики. Коли злітають літаки ЗС РФ для пуску Х-101 або "Кинджал", то це фіксується і в українців є близько години, щоб підготуватись до появи ракети. Про пуск балістичного "Іскандерів" стає відомо у ту ж мить, як це стається, тобто немає проміжку часу, як з літаками.

"Передбачити пуск 9М723 неможливо, оскільки балістична ракета фіксується тільки в момент пуску і в окремих випадках вдається зафіксувати вихід на позицію пускової установки", — зауважив оглядач.

Для захисту від балістики слід працювати у двох напрямках. З одного боку, виробники ЗРК Patriot та IRIS-T повинні модифікувати установки, щоб вони стали більш ефективними. З другого, — Сили оборони повинні знищувати можливості РФ виготовляти балістичні ракети — бити по виробництвах, логістиці, припиняти постачання з-за кордону.

Обстріли України - допис Коваленка про балістичні "Іскандери" 12 листопада Фото: Скриншот

Обстріли України — деталі

Зазначимо, один з останніх потужних обстрілів України відбувся в ніч на 7 на 8 листопада. Росіяни випустили по українцях 35 балістичних ракет (сумарно усіх типів — 42): засоби ППО збили лише дев'ять. ЗС РФ поцілили по об'єктах енергетичної інфраструктури: в Україні почались планові та аварійні відключення електроенергії, тепла та води.

Нагадуємо, 12 листопада росіяни обстріляли Харків дронами-камікадзе "Герань-2": є влучання та пожежі.