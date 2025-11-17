ВС РФ привезли 137 "загадочных" грузовиков на "Энгельс-2": какая активность Ту-95 и Ту-160 (фото)

Спутниковые фото авиабазы "Энгельс-2" в Саратовской области Российской Федерации обнаружили группу грузовиков разного размера. Кроме того, 16 ноября зафиксировали активное перемещение военной авиации ВС РФ между аэродромами "Энгельс-2", "Оленья" и "Украинка", свидетельствуют данные мониторингового канала.

Грузовики выстроились тремя рядами на взлетной полосе, а в нескольких десятках метров неподалеку стоял военно-транспортный самолет Ан-12, рассказали на портале "Милитарный". В то же время в аэропорту взлетали и садились стратегические бомбардировщики Ту-95МС, активизировались Ан-12, а самолеты Ту-160 стояли на месте. При этом ранее на "Энгельс-2" заметили строительные работы — россияне должны были получить около десятка новых стоянок, а также новые взлетные полосы для военной авиации.

На "Милитарном" обратили внимание на спутниковые фото, опубликованные в Telegram-канале "Стратегическая авиация РФ". На одном из них — 137 грузовиков разного размера на аэродроме "Оленья". В заметке отмечается, что не понятна цель появления такого количества техники на взлетной полосе: их зафиксировали в 10:11 15 ноября. Эти грузовики назвали "загадочными" и с "неизвестным назначением".

Відео дня

Авиация РФ — фото грузовиков на авиабазе "Энгельс-2", 15 ноября Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

Кроме тентованных грузовиков, на "Энгельс-2" спутник заметил следующие самолеты ВС РФ:

Ту-95МС — два бомбардировщика, потенциальных носители 6-8-16 ракет Х-101;

Ту-160 — два самолета, носители 12 ракет Х-101;

Ан-12 — грузовой самолет, способный перевезти 20 тонн груза;

Ми-8 — пять вертолетов.

Авиация РФ — фото Ту-95МС на авиабазе "Энгельс-2", 15 ноября Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

Авиация РФ — фото Ту-160 на авиабазе "Энгельс-2", 15 ноября Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

В следующих сообщениях в Telegram-канале рассказали о перемещении российской авиации между тремя базами, которое состоялось в течение 16-17 ноября. Бомбардировщики перемещались с "Энгельс-2" под Саратовом на "Оленья" под Мурманском (туда и обратно), а также между "Оленья" и "Украинка" (Дальний Восток). После всех перемещений можно ориентировочно подсчитать, что на саратовской базе осталось два Ту-95МС (суммарно от восьми ракет Х-101), а на мурманской — шесть (суммарно от 48 ракет Х-101). Кроме того, на базе "Дягилево" — еще пять Ту-95МС (на суммарно 40 Х-101).

Авиация РФ — детали

Отметим, 17 октября Фокус писал об активизации на авиабазе РФ "Энгельс-2". На спутниковых фото заметили строительные работы, которые начались, ориентировочно, с весны 2025 года. Согласно данным OSINTеров, должно появиться 12 стоянок для Ту-95МС и Ту-160, а также рулежные полосы, которые подходят к перекрестку в аэропорту. О расширении авиабазы также рассказали разведчики ГУР Минобороны: действия РФ свидетельствуют о подготовке дальнобойных ударов по украинцам и о том, что Москва не собирается прекращать войну.

Об использовании "Энгельс-2" для ударов по Украине писали аналитики Defense Expess летом 2025 года. Во время массированной бомбардировки 6 июня с этого аэродрома взлетели пять бомбардировщиков Ту-95 и два Ту-160, которые суммарно выпустили 36 ракет.

Напоминаем, 12 ноября военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о новой тактике ударов РФ по Украине и о том, почему больше будут использовать баллистику, чем Х-101.