РФ готовит новые волны ударов по Украине: в ГУР рассказали о расширении авиабазы "Энгельс-2"

Активное строительство на авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области РФ свидетельствует о подготовке россиян к новым волнам ракетных ударов по Украине, говорят украинские разведчики. В ГУР отмечают, что именно с этой базы осуществляются массированные атаки.

О расширении авиабазы "Энгельс-2" рассказало спецподразделение "Аратта" Главного министерства разведки Министерства обороны Украины в Telegram-канале 17 октября. Разведчики отмечают, что эта база является главным центром российской стратегической авиации, откуда поднимаются ракетоносцы для обстрелов Украины.

В ГУР доложили, что в северной части аэродрома оккупанты заливают бетон и готовят 12 новых стоянок для бортов Ту-95МС, Ту-160, Су-34 и Су-35. В разведке напомнили, что ранее украинские дроны уже наносили удары по "Энгельсу-2" и уничтожали десятки крылатых ракет и склады горючего, а взрывы слышали даже жители областного центра — Саратова.

"Активное строительство свидетельствует: Россия готовится к новым волнам ударов. Украине необходимо наращивать собственные дипстрайковые способности — беспилотники, дальнобойные ракеты и высокоточное оружие, чтобы бить по таким базам на опережение", — отметили в пресс-службе спецподразделения.

Спутниковый снимок строительства на авиабазе Энгельс-2 Фото: AviVector / X

OSINT-аналитик с ником Avi Vector опубликовал в соцсети X (Twitter) спутниковые снимки активного строительства на авиабазе "Энгельс-2" 11 октября. Он отметил, что началось бетонирование северной части перрона, а 30 сентября то же самое происходило в южной части. Россияне планируют построить 12 паркомест и соединить их рулежными полосами с остальной территорией авиабазы. Авиабаза со стратегическими бомбардировщиками находится в 700 км от границы с Украиной.

Напомним, очередная массированная атака Украины "Шахедами", крылатыми и баллистическими ракетами состоялась 16 октября.