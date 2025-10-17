РФ готує нові хвилі ударів по Україні: в ГУР розповіли про розширення авіабази "Енгельс-2"

Активне будівництво на авіабазі "Енгельс-2" в Саратовській області РФ свідчить про підготовку росіян до нових хвиль ракетних ударів по Україні, кажуть українські розвідники. В ГУР зазначають, що саме з цієї бази здійснюються масовані атаки.

Про розширення авіабази "Енгельс-2" розповів спецпідрозділ "Аратта" Головного міністерства розвідки Міністерства оборони України в Telegram-каналі 17 жовтня. Розвідники зауважують, що ця база є головним осередком російської стратегічної авіації, звідки здіймаються ракетоносці для обстрілів України.

В ГУР доповіли, що в північній частині аеродрому окупати заливають бетон і готують 12 нових стоянок для бортів Ту-95МС, Ту-160, Су-34 і Су-35. В розвідці нагадали, що раніше українські дрони вже завдавали ударів по "Енгельсу-2" та знищували десятки крилатих ракет і склади пального, а вибухи чули навіть мешканці обласного центру — Саратова.

Відео дня

"Активне будівництво свідчить: Росія готується до нових хвиль ударів. Україні необхідно нарощувати власні діпстрайкові спроможності — безпілотники, далекобійні ракети та високоточну зброю, щоб бити по таких базах на випередження", — зазначили в пресслужбі спецпідрозділу.

Супутниковий знімок будівництва на авіабазі Енгельс-2 Фото: AviVector / X

OSINT-аналітик з ніком Avi Vector опублікував у соцмережі X (Twitter) супутникові знімки активного будівництва на авіабазі "Енгельс-2" 11 жовтня. Він зазначив, що почалося бетонування північної частини перону, а 30 вересня те саме відбувалося в південній частині. Росіяни планують побудувати 12 паркомісць і з'єднати їх руліжними смугами з рештою території авіабази. Авіабаза зі стратегічними бомбардувальниками знаходиться за 700 км від кордону з Україною.

Нагадаємо, чергова масована атака України "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами відбулася 16 жовтня.