РФ активізувалась на авіабазі "Енгельс-2", з якої злітають Ту-95 та Ту-160: що змінилось (фото)

Російська Федерація будує нові майданчики для літаків на авіабазі "Енгельс-2", яка використовується для Ту-95 та Ту-160 під час ударів по Україні. На супутникових фото спершу помітили земляні роботи, потім — ділянки, залиті бетоном.

Командування ЗС РФ розширює спроможності стратегічної авіації, яка базується на "Енгельс-2", написав OSINT-аналітик з ніком Avi Vector у соцмережі X (Twitter). Будівельні роботи активізувались у жовтні, а перші ознаки, що щось планується, — весною 2025 року.

Допис OSINTера з'явився 11 жовтня. Avi Vector опублікував супутникове фото російської авіабази та позначив області, в яких ведеться будівництво. Він помітив нові забетоновані майданчики у південній частині. З його слів, перед цим, 30 вересня, аналогічні роботи провели на нових руліжних смугах. Перед цим росіяни провели відповідні земляні роботи, які помітили з супутника.

Авіабаза Енгельс-2 - бетонні майданчики для Ту-95 та Ту-160 Фото: AviVector / X

Avi Vector пояснив, що ЗС РФ отримають 12 нових майданчиків для стоянки бомбардувальників, які руліжними смугами з'єднуватимуться з рештою авіабази. Інший OSINTер з ніком StefanB2023 додав, що плани щодо розширення авіабази з'явились у росіян ще у 2016 році, після капітального ремонту. З його слів, роботи почались у березні 2025 року: руліжні смуги з'єднають на умовному "перехресті", яке він позначив на супутниковому фото.

"Руліжні доріжки утворюватимуть велике коло та з'єднуватимуться з місцями, позначеними жовтим кольором", — ідеться у дописі StefanB2023.

Авіабаза Енгельс-2 - плани на оновлення летовища для Ту-95 та Ту-160 Фото: X (Twitter)

Авіабаза Енгельс-2 — як використовується для ударів по Україні

Зазначимо, "Енгельс-2" — російська авіабаза у Саратовській області РФ (за 700 км від України), з якої злітають стратегічні бомбардувальники для ракетних ударів по українцях. Авіабаза призначена для літаків Ту-95 (можуть запустити 6-8 ракет Х-101) та Ту-160 (близько 12 Х-101). Вказані бомбардувальники брали участь, наприклад, у масованому ударі 6 червня. Згідно з даними порталу Defense Express, злетіло п'ять Т-95 та два Ту-160. Сім літаків сумарно випустили 36 ракет, тобто вони не мали повного завантаження (інакше було б від 54 до 64 Х-101).

Інші авіабази, які використовуються для ударів по Україні, потрапила під удари дронів СБУ під час операції "Павутина". Відомство опублікувало кадри нальоту безпілотників, які вибухали від ударів об корпуси бомбардувальників ЗС РФ. Після цього частину дороговартісних літаків, які вже не будуються у РФ, відвели на бази на Далекому Сході, писали аналітики.

Нагадуємо, 10 вересня відбувся черговий масований ракетно-дроновий удар РФ по Україні: згідно з даними Повітряних сил, летіло 42 Х-101. Тим часом після атаки 10 жовтня західні медіа звернули увагу на певні проблеми зі збиттям "Кинджалів".