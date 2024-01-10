Майже дістались Ту-95 та Ту-160: над аеродромом "Енгельс-2" збили безпілотники, — ЗМІ (фото)

Невідомі БПЛА пролетіли 600 кілометрів над територією РФ і при цьому їх не помітили російські сили ППО. Пристрої збили над летовищем, на якому раніше вже вибухало та горіло.

Related video

В ніч з 9 на 10 січня безпілотники невідомого походження дісталась до Саратовської області і полетіли у напрямку військового аеродрому "Енгельс-2". Уламки упали на територію летовища, на якому базуються літаки Ту-95 та Ту-160, які Кремль використовує для регулярних повітряних ударів по Україні. Про деталі нічних подій розповіли у Telegram-каналі Astra.

Автор допису стверджує, що отримав інформацію від власних джерел, імен яких не називає. Джерела стверджують, що російські сили ППО помітили два БПЛА, коли вони долетіли до аеродрому "Енгельс-2".

Важливо

ЗС РФ завдали удару по дитячому оздоровчому центру в Харкові: в ОВА показали наслідки (фото)

Сили ППО Росії начебто збили повітряні цілі. Не відомо, чи отримали пошкодження літаки та інше устаткування, на які могли упасти уламки, ідеться у повідомленні Astra.

Повідомлення про атаку дронів на аеродром "Енгельс-2" 11 січня Фото: Скриншот

Міноборони РФ зранку 10 січня дійсно відзвітувало про атаку дронів у Саратовській області. Російське командування не розповідало про деталі, а просто запевнило, що усі БПЛА збито. Губернатор регіону Роман Бусаргін підтвердив збиття БПЛА і заявив, що "ніхто не постраждав, наслідків для інфраструктури немає, усі об'єкти працюють у штатному режимі".

Міноборони РФ - про дрони у Саратовській області 11 січня Фото: Скриншот

БПЛА невідомого походження, щоб дістатись до аеродрому "Енгельс-2", мали пролетіти більш як 600 км над територією Росії, при цьому їх "не побачили" сили ППО на усьому маршруті. Крім того, щоб дістатись до летовища, вони мали оминути Саратов та Енгельс.

Яка відстань від аеродрому "Енгельс-2" до України Фото: Google Maps

Війна РФ — деталі

Зазначимо, аеродром "Енгельс-2" — місце базування бомбардувальників, які ЗС РФ використовують для пуску ракет по Україні. Зокрема, саме звідси стартують літаки Ту-95МС, з яких 8 січня стартували 24 авіаційні ракети Х-101. Українська влада повідомила, що під час російської атаки лунали вибухи у низці міст — у Харкові, Запоріжжі, Хмельницькому. Внаслідок удару ЗС РФ загинуло четверо українців і отримали поранення близько 30 — ішлося у дописі Національної поліції.

У листопаді 2023 року Фокус писав, що на летовищі в Енгельсі ворог зібрав групу бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Особливістю Ту-160 є те, що це стратегічний бомбардувальник, вироблений за часів СРСР: РФ має лише 15 таких літаків і поки що не налагодила виробництво нових, а вдосконалюють існуючі.

Аеродром "Енгельс-2" вже опинявся під ударом невідомих БПЛА. Наприклад, попередня критична ситуація відбулась у 2022 році — на летовищі сталась пожежа і могли загинути троє осіб.

Нагадуємо, 11 січня стало відомо, що Канада досі не надіслала в Україну ЗРК NASAMS, водночас обіцянка пролунала рівно рік тому — у січні 2023 року. Тим часом експерт пояснив, чому ЗСУ у 2023 році дійсно не могли здійснити успішний контрнаступ.